Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Историк рассказал, что будет с Западной Украиной. Есть только три сценария и все...
Явилось полной неожиданностью: Канада "подставила" русских фигуристок
На скидку от Киева ответили шуткой: "Газпром" предложил Зеленскому роя...
Политолог объяснил бесполезность слов Зеленского о скидке на транзит газа в Евро...
Главная / Политика

В Москве жестко ответили на угрозы Киева запустить ракеты

25 октября 2021, 14:45  •  169 • Политика
Фото: Alexandr Gusev/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
В Совфеде уверены, что залп ракет в сторону России приведет к краху Украины
Советник руководителя офиса Владимира Зеленского из-за своих необдуманных, русофобских высказываний нарвался на жесткий ответа с российской стороны. Член Совета Федерации Сергей Цеков отметил, что Алексей Арестович сделал заявление ради собственного пиара. Он также напомнил, что Украина постоянно проявляла негативное отношение ко всему русскому, что является причиной упадка этой страны.
По словам сенатора, власти Незележной, действительно, могут нацелить свои ракеты на Россию, однако первый же выстрел приведет к краху Украины и полному развалу государства. Цеков подчеркнул, что сегодня наша страна способна обороняться как от США, так от всего Североатлантического альянса.
В интервью изданию "Лента.ру" политик отметил, что Незалежная на протяжении всей истории проявляли агрессию даже к собственным гражданам, русским по национальности. Политик отметил, что сам долгое время жил и работал на Украине, поэтому лично замечал проявления нетерпимости ко всему российскому.
Напомним, ранее советник главы ОПУ и представитель Незалежной в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Украина занимается разработкой ракет, которые могут быть направлены в сторону Россию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





169
Источник
Похожие новости
25 октября 2021, 03:05
Русские асы на МиГ-31 заставили американских военных "разинуть рты" - Sohu
25 октября 2021, 05:25
МИД Афганистана отреагировал на слова Владимира Путина о талибах*
25 октября 2021, 09:30
За шуткой кроется послание: в Раде объяснили слова Лаврова о прошлом Зеленского
25 октября 2021, 07:10
Эксперт назвала страну ЕС, способную перекрыть путь Украины в НАТО
25 октября 2021, 08:55
Нужно было слушать русских: Армия Судана взбунтовалась
25 октября 2021, 07:10
Дипломат рассекретил план Байдена о мире без России
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 октября 2021, 01:20
"Вонючие тряпки": Американский журналист высказался о детали гардероба русс...
25 октября 2021, 03:05
Русские асы на МиГ-31 заставили американских военных "разинуть рты" - Sohu
25 октября 2021, 05:25
МИД Афганистана отреагировал на слова Владимира Путина о талибах*
25 октября 2021, 00:05
«Пришлось отматывать назад»: почему в бундестаге осудили слова Крамп-Карренбауэр о пр...
25 октября 2021, 03:40
«Путин доиграется»: в Киеве грозят направить украинские ракеты на Москву
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 октября 2021, 11:05
США приглашают Россию на войну. Место встречи – Донбасс
20 октября 2021, 16:55
Талибы* поделились впечатлениями от прошедшей в Москве встречи
21 октября 2021, 04:35
По заветам Вацлава Гавела: Чехия пересмотрит отношения с Россией
23 октября 2021, 15:30
"Обязан хорошо знать": Шойгу резко ответил на выходку министра обороны Германии
20 октября 2021, 00:00
"Северный поток - 2" ещё не запущен, а уже приносит прибыль: Экономист поблагодарил за это Украину
24 октября 2021, 09:35
Китай отомстил Западу за свою принцессу
21 октября 2021, 06:20
Молдавия на грани катастрофы. Кишинёв отправил в Москву на поклон своего переговорщика
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.