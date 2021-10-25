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В Совфеде уверены, что залп ракет в сторону России приведет к краху Украины

Советник руководителя офиса Владимира Зеленского из-за своих необдуманных, русофобских высказываний нарвался на жесткий ответа с российской стороны. Член Совета Федерации Сергей Цеков отметил, что Алексей Арестович сделал заявление ради собственного пиара. Он также напомнил, что Украина постоянно проявляла негативное отношение ко всему русскому, что является причиной упадка этой страны.

По словам сенатора, власти Незележной, действительно, могут нацелить свои ракеты на Россию, однако первый же выстрел приведет к краху Украины и полному развалу государства. Цеков подчеркнул, что сегодня наша страна способна обороняться как от США, так от всего Североатлантического альянса.

В интервью изданию "Лента.ру" политик отметил, что Незалежная на протяжении всей истории проявляли агрессию даже к собственным гражданам, русским по национальности. Политик отметил, что сам долгое время жил и работал на Украине, поэтому лично замечал проявления нетерпимости ко всему российскому.

Напомним, ранее советник главы ОПУ и представитель Незалежной в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Украина занимается разработкой ракет, которые могут быть направлены в сторону Россию.