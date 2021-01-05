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В Москве жестко ответили на призывы Санду о выводе миротворцев из Приднестровья

05 января 2021, 14:05  •  36 • Политика
Katerina Sulova/www.globallookpress.com
Молдавскому лидеру напомнили, что у Кишинева хватает и других проблем
Заявления избранного президента Молдавии Майи Санду о необходимости выведения из территории Приднестровья миротворческого контингента российских войск является потенциальной опасностью. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России отметил, что на Кремль в таком случае возлагается определенная ноша, которую государство готово взять на себя с соответствующим выражением своей позиции на геополитическом поле. Тем не менее, требование о выводе войск было одним из первых заявлений Санду после ее победы на недавних выборах в республике. Однако стоит отметить, что в Молдавии хватает других проблем, требующих куда большего внимания из-за своей важности.
Подобных "точек", отметил Песков, во всем мире имеется у многих крупных государств, о чем он заявил в эфире "Соловьев Live".
"Но Россия может нести этот груз и занимать ответственную позицию", - отметил госслужащий.
Ранее заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин заявил, что свои "хотелки" молдавский лидер стала озвучивать на регулярной основе в интервью западным медиа. А миротворческий контингент РФ имеет право на базирование в Приднестровье на законных основаниях до подписания окончательного соглашения об урегулировании ситуации в регионе.

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