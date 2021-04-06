Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
За Донбасс после подлости ВСУ вступились всем миром: "Сразу рассчитывай, мы...
Россия сокращает транзит газа через Украину, в Киеве начинают паниковать
В Донбассе предсказали максимально кровавую и "звонкую" войну: "В...
Киев пошёл на беспрецедентные санкции против России. Ответ будет украинскому реж...
Главная / Политика

В Москве земли нет, но..: В Госдуме придумали, как помочь многодетным семьям

06 апреля 2021, 21:40  •  26 • Политика
В Госдуме предложили выделять земли многодетным москвичам в соседних регионах. "Что мешает в век электронных услуг дать земли в Тверской, Калужской и других губерниях?" - отметил вице-спикер нижней палаты парламента.
Многодетным москвичам предложили давать землю в соседних со столицей России регионах. С соответствующей инициативой выступил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.
Он отметил, что в Москве вся свободная земля уже закончилась. Столичные чиновники говорят об этом уже вполне открыто. В этой связи Толстой предложил выделить многодетным семьям из Москвы земельные участки в расположенных рядом регионах.
Что мешает в век электронных услуг дать земли в Тверской, Калужской и других губерниях?
- сказал вице-спикер Госдумы на встрече с многодетными семьями в Люблине.
Толстой добавил, что в российском парламенте также идёт разработка законопроекта о единых льготах для многодетных семей. Так как в настоящее время в каждом регионе России действуют свои льготы.
Речь идёт о том, чтобы не только на уровне региона была помощь, но чтобы был федеральный статус многодетной семьи, который даст возможность семьям с детьми переезжать из региона в регион,
- подчеркнул вице-спикер Госдумы.
Напомним, что поддержка семей с детьми обозначена одним из приоритетных направлений внутренней политики России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



26
Источник
Похожие новости
06 апреля 2021, 07:00
Страшный сон Климкина: Вашингтон обратился к Москве из-за Украины
06 апреля 2021, 10:40
Украинский разведчик выдал "сенсацию с фронта": "Пытаются взять в полукольцо"
06 апреля 2021, 08:50
"В спортлото написали?": Русские не стали церемониться в ответ на "требование" США "отчитаться"
06 апреля 2021, 16:10
США пригрозили ударом по России в случае войны на Украине - Sohu
06 апреля 2021, 07:00
"Ошеломляющий провал": Украинский журналист публично отругал Зеленского за "самоволку"
06 апреля 2021, 12:30
В "Эхе Москвы" поглумились над погибшим в Донбассе мальчиком. На государственные деньги
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 апреля 2021, 07:50
Десятки раненых, двадцать убитых. Украина в тупике
04 апреля 2021, 09:10
Зеленскому сделали "выговор": Погребинский раскрыл детали переговоров с Байденом
02 апреля 2021, 00:20
Россия жёстко ответила на провокацию НАТО: В Норвегии устроили панику
31 марта 2021, 14:25
Виктор Медведчук и Юрий Бойко в очередной раз предали избирателей юго-востока
01 апреля 2021, 17:00
"Северный поток - 2" в зоне особого внимания военных: Поляки протаранили судно обеспечения
31 марта 2021, 09:50
Миномёты или снайпер? ВСУ поплатились группой боевиков за смерть донецкого дедушки - обозреватель
31 марта 2021, 06:10
Скрывать нечего: Путин прямо ответил Макрону и Меркель на вопрос о Навальном
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.