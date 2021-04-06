В Москве земли нет, но..: В Госдуме придумали, как помочь многодетным семьям

В Госдуме предложили выделять земли многодетным москвичам в соседних регионах. "Что мешает в век электронных услуг дать земли в Тверской, Калужской и других губерниях?" - отметил вице-спикер нижней палаты парламента.

Многодетным москвичам предложили давать землю в соседних со столицей России регионах. С соответствующей инициативой выступил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

Он отметил, что в Москве вся свободная земля уже закончилась. Столичные чиновники говорят об этом уже вполне открыто. В этой связи Толстой предложил выделить многодетным семьям из Москвы земельные участки в расположенных рядом регионах.

Что мешает в век электронных услуг дать земли в Тверской, Калужской и других губерниях?

- сказал вице-спикер Госдумы на встрече с многодетными семьями в Люблине.

Толстой добавил, что в российском парламенте также идёт разработка законопроекта о единых льготах для многодетных семей. Так как в настоящее время в каждом регионе России действуют свои льготы.

Речь идёт о том, чтобы не только на уровне региона была помощь, но чтобы был федеральный статус многодетной семьи, который даст возможность семьям с детьми переезжать из региона в регион,

- подчеркнул вице-спикер Госдумы.

Напомним, что поддержка семей с детьми обозначена одним из приоритетных направлений внутренней политики России.