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В Москве земли нет, но..: В Госдуме придумали, как помочь многодетным семьям
06 апреля 2021, 21:40 • 26 • Политика
В Госдуме предложили выделять земли многодетным москвичам в соседних регионах. "Что мешает в век электронных услуг дать земли в Тверской, Калужской и других губерниях?" - отметил вице-спикер нижней палаты парламента.
Многодетным москвичам предложили давать землю в соседних со столицей России регионах. С соответствующей инициативой выступил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.
Он отметил, что в Москве вся свободная земля уже закончилась. Столичные чиновники говорят об этом уже вполне открыто. В этой связи Толстой предложил выделить многодетным семьям из Москвы земельные участки в расположенных рядом регионах.
- сказал вице-спикер Госдумы на встрече с многодетными семьями в Люблине.
Толстой добавил, что в российском парламенте также идёт разработка законопроекта о единых льготах для многодетных семей. Так как в настоящее время в каждом регионе России действуют свои льготы.
- подчеркнул вице-спикер Госдумы.
Напомним, что поддержка семей с детьми обозначена одним из приоритетных направлений внутренней политики России.
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