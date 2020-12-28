В Москве заявили об отсутствии из Киева предложений о контактах Путина с Зеленским

Конкретных предложений из Киева по контактам президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным по дипломатическим каналам не поступало. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в МИД России в понедельник, 28 декабря.

«Кроме заявлений самого Зеленского в отношении возможных контактов с президентом России каких-либо конкретных предложений на этот счет по дипломатическим каналам не поступало», — сказал собеседник агентства.

Зеленский в интервью журналу «Фокус», опубликованному 25 декабря, заявил, что должен поговорить с Путиным «глобально тет-а-тет», и выразил намерение позвонить своему российскому коллеге, если встреча советников лидеров «нормандского формата» (Россия, Украина, Франция, Германия) будет затягиваться.

9 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал называть сроки возможной встречи Путина и Зеленского. По его словам, любая встреча глав государств должна быть хорошо подготовлена. Москва неоднократно отмечала, что для подготовки нового саммита в «нормандском формате» должен наметиться прогресс в выполнении Киевом договоренностей, достигнутых на прошлогодней встрече в Париже.

Последние переговоры лидеров стран — участниц «нормандского формата» прошли в Париже 9 декабря 2019 года. Тогда же состоялась и личная двусторонняя встреча Зеленского с Путиным. Итогами саммита стали договоренности об обмене удерживаемыми лицами, полное прекращение огня в Донбассе, разведение сил и средств на трех участках линии разграничения в этом регионе. Также стороны условились продолжить переговоры в «нормандском формате» и работу контактной группы в рамках минских соглашений.

Киев начал военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в 2014 году. Украинская сторона неоднократно обвиняла Россию во вмешательстве в конфликт в Донбассе. Москва эти обвинения отрицает. Переговоры об урегулировании конфликта в регионе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в «нормандском формате».