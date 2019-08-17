Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Американский бизнесмен утверждает, что Порошенко вывел с Украины не менее $8 млр...
"Чтоб русские померли... Со смеху": Советнику Зеленского ответили на з...
Новые идеи и политические партии (Руслан Осташко. Стрим)
Семь отроков Эфесских. Православный календарь на 17 августа
Главная / Политика

В Москве завершился митинг КПРФ за честные выборы

17 августа 2019, 14:39  •  64 • Политика

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Согласованный митинг партии КПРФ завершился в субботу на проспекте Академика Сахарова в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Как сообщили ранее агентству в пресс-службе столичного ГУ МВД, протестная акция собрала около 4 тыс. человек.

Митинг прошел под лозунгами: "За честные и чистые выборы! За власть закона и социальные права граждан". В манифестации приняли участие лидер коммунистов Геннадий Зюганов и другие представители руководства КПРФ, депутаты Госдумы, политики, общественные деятели.

Митингующие договорились создать "красный счетчик" для подсчета результатов выборов, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября. Прозвучало требование об отставке председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.

По итогам акции была принята резолюция, которая содержит в том числе ряд обвинений в адрес партии "Единая Россия", например в "дискредитации избирательной системы в стране". По мнению протестующих, "единороссы из-за боязни проигрыша все время изменяют правила игры". Среди таких изменений в тексте упоминается перенос единого дня голосования "на максимально неудобное время - начало сентября" и "введение все новых административных барьеров", прежде всего так называемого муниципального фильтра "для отсеивания сильных, но неугодных власти кандидатов". В связи с этим манифестанты потребовали "принять разработанный КПРФ пакет законов, направленных на основательный "ремонт" избирательной системы".

8 сентября 2019 года в 85 регионах РФ пройдет более пяти тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, пройдут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



64
Источник
Похожие новости
17 августа 2019, 10:09
"Не дожидаясь Трампа": Экс-глава МИД Франции призвал быстрее наладить отношения с Россией
16 августа 2019, 17:54
"Столкновения с птицами в 10 раз чаще": Авиакомпании России требуют от Минтранса принять меры
17 августа 2019, 10:09
Инвестиции по-русски: куда вкладывают деньги ваши соседи?
16 августа 2019, 17:54
Трое граждан России в плену пиратов: МИД подтвердил захват грузового судна у берегов Камеруна
17 августа 2019, 00:24
Освободить от налогов и дать выходной: В Госдуме обсудят поощрение для бывших курильщиков
16 августа 2019, 21:09
Принцессу Нидерландов убил рак костей
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 августа 2019, 00:24
Нанесенный ущерб - 13 млн: С организаторов митинга 27 июля в Москве требуют возмещени...
17 августа 2019, 03:39
Суицид или убийство: Вскрытие поставило точку в деле миллиардера-педофила
17 августа 2019, 00:24
"Тихую рокировку" с русскими С-400 в Сирии разглядели со спутника
17 августа 2019, 03:39
В CNN намекнули Трампу на возвращение Аляски обратно России
17 августа 2019, 06:54
"Чтоб русские померли... Со смеху": Советнику Зеленского ответили на заявле...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 августа 2019, 06:39
"Ошибка" государства может каждого лишить квартиры - Пронько
13 августа 2019, 10:28
Сын Пети сдал папу
12 августа 2019, 22:54
"Несколько десятков уже под землей": Дипломатам США "раскрыли глаза" на визит Путина в Крым
13 августа 2019, 16:39
Что за секретная ракета на самом деле взорвалась под Северодвинском
16 августа 2019, 04:54
Запад: Россия ОБЯЗАНА рассказать о своей новой ракете (Анна Сочина)
15 августа 2019, 06:09
Грузия считает убытки: Русские туристы предпочли отдыхать у соседей и на Черном море
12 августа 2019, 21:09
Украина не имела права перекрывать Северо-Крымский канал. После этого начало затапливать Херсонскую область
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.