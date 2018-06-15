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В Москве заработал избирательный штаб Сергея Собянина

15 июня 2018, 20:39  •  45 • Политика

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Более 3,5 тыс. заявок поступило с 9 июня для работы в избирательном штабе кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина, из них 54% - волонтеры в возрасте 25-35 лет. Об этом сообщила в пятницу ТАСС сотрудник пресс-службы штаба.

"Сегодня штаб официально заработал. В период с 9 июня по сегодняшний день в штаб поступило около 3,5 тыс. заявок от желающих стать волонтером избирательного штаба. Из них 57% - женщины, 43% - мужчины. При этом более 56% - люди в возрасте 25-35 лет. Также 50% из всех подавших [заявки] - безработные", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что колл-центр штаба обзванивает каждого отправившего заявку и приглашает на собеседование, где уточняется, каким видом деятельности в штабе волонтеры хотят заниматься. "К примеру, организационной работой, участием в публичных акциях и пикетах, подготовкой новостей, сбором подписей", - уточнила она.

Штаб будет набирать волонтеров до конца избирательной кампании.

Ранее Собянин подал в Московскую городскую избирательную комиссию документы, необходимые для выдвижения его кандидатом на должность мэра столицы. Мосгоризбирком также утвердил Богачеву Елену в качестве уполномоченного по финансовым вопросам Собянина. Действующий градоначальник намерен участвовать в выборах мэра столицы как самовыдвиженец. Он предложил возглавить свой избирательный штаб председателю Общественной палаты Москвы Константину Ремчукову.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

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