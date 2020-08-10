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В Москве вспыхнул стихийный митинг в поддержку соперницы Лукашенко
10 августа 2020, 03:35 • 49 • Политика
В Москве вспыхнул стихийный митинг в поддержку кандидата в президенты Белоруссии и оппозиционерки Светланы Тихановской. На место прибыл ОМОН.
На фоне выборов президента в Белоруссии в столице России вспыхнул стихийный митинг в поддержку кандидата от оппозиции - Светланы Тихановской. Правоохранители Москвы оперативно отреагировали на ситуацию.
Стихийный митинг собрался у посольства Белоруссии в Москве. Проголосовать туда пришло огромное количество народа. Правоохранителям пришлось частично ограничить движение.
На кадрах с места события видно, как бойцы ОМОНа быстро берут ситуацию под контроль. Вскоре люди начинают потихоньку расходиться. Тем не менее у посольства остаются дежурить несколько машин патрульных.
Корреспондент Царьграда с места события сообщает, что народ разозлился из-за того, что не продлили голосование, однако все попытки раскачать конфликт провалились. Белорусы вели себя корректно, полиция ещё корректнее, подчёркивает корреспондент.
Напомним, что, по предварительным данным, на выборах президента Белоруссии побеждает действующий глава государства Александр Лукашенко. Его соперница и кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набирает порядка 7 %.
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