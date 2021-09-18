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В Москве во второй день выборов открылись все участки для голосования
18 сентября 2021, 13:55 • 20 • Политика
Все 3638 избирательных участков в Москве открылись во второй день выборов. Об этом сообщили в субботу, 18 сентября, в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице.
Как следует из сообщения в Telegram-канале штаба, ночью в Москве продолжалось онлайн-голосование. За это время дистанционно проголосовали 100 тыс. человек.
По состоянию на утро субботы уже около 1,3 млн москвичей поучаствовали в выборах онлайн. Явка на дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) составляет 63,5%.
Ранее в этот день глава штаба Алексей Венедиктов сообщил, что явка в столице в первый день голосования на выборах в Госдуму 17 сентября, в том числе онлайн, составила 23,07%.
Накануне дистанционно свой голос на выборах отдали президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а также министр просвещения Сергей Кравцов, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, вице-премьеры Александр Новак, Алексей Оверчук и Дмитрий Чернышенко.
17 сентября голосование прошло во всех регионах России. В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходят в новом, трехдневном, формате. 19 сентября является основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно как онлайн, так и лично на избирательном участке.
Возможность электронного голосования предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской области, а также Севастополя.
В субботу в России проходит второй день выборов. По состоянию на 8:00 мск по всей стране, за исключением Калининградской области, открылись избирательные участки. Эксперты рассчитывают на рост явки в связи с выходным днем. Также продолжает работу электронное голосование.
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