Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Про уродов и людей": 1,5 минуты речи Марии Захаровой перевесили "...
Австралия отомстила Франции за Россию. Радоваться нечему, на пороге большая войн...
«Нафтогаз» объявил ФРГ и РФ ультиматум: Контракт с «Газпромом» в обмен на транзи...
Трамп впервые сделал столько комплиментов русским
Главная / Политика

В Москве во второй день выборов открылись все участки для голосования

18 сентября 2021, 13:55  •  20 • Политика
Все 3638 избирательных участков в Москве открылись во второй день выборов. Об этом сообщили в субботу, 18 сентября, в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице.
Как следует из сообщения в Telegram-канале штаба, ночью в Москве продолжалось онлайн-голосование. За это время дистанционно проголосовали 100 тыс. человек.
По состоянию на утро субботы уже около 1,3 млн москвичей поучаствовали в выборах онлайн. Явка на дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) составляет 63,5%.
Ранее в этот день глава штаба Алексей Венедиктов сообщил, что явка в столице в первый день голосования на выборах в Госдуму 17 сентября, в том числе онлайн, составила 23,07%.
Накануне дистанционно свой голос на выборах отдали президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а также министр просвещения Сергей Кравцов, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, вице-премьеры Александр Новак, Алексей Оверчук и Дмитрий Чернышенко.
17 сентября голосование прошло во всех регионах России. В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходят в новом, трехдневном, формате. 19 сентября является основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно как онлайн, так и лично на избирательном участке.
Возможность электронного голосования предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской области, а также Севастополя.
В субботу в России проходит второй день выборов. По состоянию на 8:00 мск по всей стране, за исключением Калининградской области, открылись избирательные участки. Эксперты рассчитывают на рост явки в связи с выходным днем. Также продолжает работу электронное голосование.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





20
Источник
Похожие новости
18 сентября 2021, 00:10
"Газпром" категорично ответил евродепутатам: "Увеличили экспорт"
18 сентября 2021, 00:10
Украина угрожает ЕС "разворотом" ГТС: Политолог предупредил о последствиях
18 сентября 2021, 00:10
Депутат, увильнувший от вопроса о Крыме, устроил дебош на участке
18 сентября 2021, 06:35
Никита Михалков: "Почему мы должны терпеть это в своём доме?"
18 сентября 2021, 02:00
Японские читатели о Курилах: "Россия отдаст острова"
18 сентября 2021, 06:35
"Русь-Украина" забыта, пришло время "объединённых земель": Арестович выдал новое название
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 сентября 2021, 00:10
"Газпром" категорично ответил евродепутатам: "Увеличили экспорт"
18 сентября 2021, 00:10
Украина угрожает ЕС "разворотом" ГТС: Политолог предупредил о последствиях
18 сентября 2021, 00:10
Депутат, увильнувший от вопроса о Крыме, устроил дебош на участке
18 сентября 2021, 06:35
Никита Михалков: "Почему мы должны терпеть это в своём доме?"
18 сентября 2021, 03:45
«Эта ссора не останется незамеченной»: к чему может привести решение Австралии отказа...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 сентября 2021, 01:00
Президент Польши сознательно оскорбил Ангелу Меркель - Die Welt
15 сентября 2021, 11:40
"Донбасс - это Россия": Бородай обещал фантастические события
17 сентября 2021, 07:40
Киев в панике: ООН «предала» Украину в борьбе с Россией
15 сентября 2021, 08:00
Так выглядит предатель: Сбежавший на Украину актёр просит милостыню у русских
13 сентября 2021, 06:30
Нардеп Рады заявил о победе Украины над Россией. Но попал в исторический конфуз
13 сентября 2021, 02:50
"Вам стоит заткнуться": Китайский посол нашёл слова для США
11 сентября 2021, 20:35
Зеленский бессилен перед Путиным: Украинский ведущий выдал всё без обиняков
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.