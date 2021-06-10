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В Москве Виктор Медведчук выполнял деликатные поручения Петра Порошенко, а Юлия Тимошенко – «стратегический партнёр» Медведчука!

10 июня 2021, 16:30  •  84 • Украина
Вот и вскрылась подноготная украинской политики – нет там и не было никаких «пророссийских» и «прозападных». Каждый украинский политик действует исключительно в своих собственных, сугубо шкурных интересах, а «пророссийские» и «прозападные» Медведчук, Порошенко и Тимошенко фактически выступают единым фронтом, разыгрывая постановочные представления перед доверчивыми избирателями. Манипуляция ради собственной выгоды, и ничего более – таков шаткий базис, на котором строится украинское государство.
Украинский журналист Сергей Лещенко судится с главой «Батькивщины» Юлией Тимошенко – она запрещает ему упоминать о её сотрудничестве с Виктором Медведчуком. По словам Лещенко, Тимошенко пошла на хитрость: «обратилась с ходатайством в суд, чтобы до окончательного вердикта мне вообще было запрещено говорить о сговоре Тимошенко и Медведчука. Другими словами, попыталась в досудебном режиме решить спор по сути». Однако, коллегия в лице трёх судей Киевского апелляционного суда отказала Тимошенко, – сообщает Лещенко. «Это значит, что нет никаких препятствий говорить о том, что Тимошенко и Медведчук уже не первый год являются стратегическими партнерами». А украинские избиратели продолжают наивно заблуждаться, полагая, что фракции «Батькивщины» и «Оппозиционного блока» – политические оппоненты, а вовсе не заединщики. Валяющие перед ними дурака.
Похожая ситуация и с недавним разоблачением киевского «Бигус Инфо» касательно неожиданного для многих партнёрства Медведчука с Петром Порошенко. По сути, Медведчук, выступавший в Москве чуть ли не единственным имевшим доверие украинским переговорщиком, выполнял деликатные просьбы Порошенко. Так-то Порошенко воевал с Россией, но когда у него возникал интерес, звал Медведчука, и тот решал все вопросы с вражеской стороной. «Медведчук находился в кругу постоянного общения Порошенко все годы его президентства», – сообщает Бигус. И мало того, что он помогал Порошенко «решать вопросы» с Россией, точно так же Медведчук подвизался и на Донбассе. Цитируем «Бигус»: «Во время разговора Медведчука с одним из главарей «ЛНР» Алексеем Карякиным 24 июня 2014 года боевик потребовал вернуть колонну бронетехники на Донбассе к месту дислокации, иначе она будет уничтожена.
Вскоре политик сообщил ему, что Порошенко перезвонил и «сказал, что дал команду вернуть колонну на Изварино». Но точно так же Медведчук убеждал ополченцев прекратить наступление на Мариуполь (в интересах олигарха Рината Ахметова). При этом прибегая к дешёвой манипуляции, ведь в Москве никто на самом деле не санкционировал отмену наступления. Медведчук, тем не менее, убеждал: именно Москва настаивает на отмене наступления! И получалось быть убедительным – наступление в итоге так и не состоялось.

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