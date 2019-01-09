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В Москве умер украинский журналист Сергей Кичигин

09 января 2019, 20:09  •  284 • Украина
Главный редактор оппозиционного украинского еженедельника «2000» Сергей Кичигин умер в Боткинской больнице в Москве.
 
© Владимир Астапкович РИА Новости
 

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на его друга, журналиста Дмитрия Киселёва.

«Ушёл из жизни мой друг и коллега Сергей Кичигин, выдающийся украинский журналист​​​», — сказал он.

По его словам, московские врачи пытались спасти Кичигина, но безрезультатно. Журналист умер после тяжёлой болезни.

Ранее сообщалось о смерти российского журналиста-международника Алексея Букалова.

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