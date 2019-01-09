В Москве умер украинский журналист Сергей Кичигин

Главный редактор оппозиционного украинского еженедельника «2000» Сергей Кичигин умер в Боткинской больнице в Москве.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на его друга, журналиста Дмитрия Киселёва.

«Ушёл из жизни мой друг и коллега Сергей Кичигин, выдающийся украинский журналист​​​», — сказал он.

По его словам, московские врачи пытались спасти Кичигина, но безрезультатно. Журналист умер после тяжёлой болезни.

Ранее сообщалось о смерти российского журналиста-международника Алексея Букалова.