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В Москве умер украинский журналист Сергей Кичигин
09 января 2019, 20:09 • 284 • Украина
Главный редактор оппозиционного украинского еженедельника «2000» Сергей Кичигин умер в Боткинской больнице в Москве.
© Владимир Астапкович РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на его друга, журналиста Дмитрия Киселёва.
«Ушёл из жизни мой друг и коллега Сергей Кичигин, выдающийся украинский журналист», — сказал он.
По его словам, московские врачи пытались спасти Кичигина, но безрезультатно. Журналист умер после тяжёлой болезни.
Ранее сообщалось о смерти российского журналиста-международника Алексея Букалова.
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