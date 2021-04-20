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В Москве ухудшилась ситуация с COVID-19: Собянин предложил нестандартное решение проблемы
20 апреля 2021, 18:25 • 141 • Политика
Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве и предложил поощрить тех, кто уже сделал прививку от COVID-19.
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в столице России в последние недели начала ухудшаться. Подробностями градоначальник поделился в своём блоге.
Он отметил, что в связи с ростом заболеваемости COVID-19 во многих странах и городах мира был введен жесткий локдаун. И это нанесло сильный экономический ущерб бизнесу и предпринимателям. В Москве начала развиваться похожая тенденция, однако вместо жестких карантинных мер Собянин предлагает стимулировать вакцинацию жжителей столицы России.
- написал мэр Москвы в своём блоге.
В частности, речь идёт о предоставлении скидок на товары и услуг повседневного спроса для пожилых людей, сделавших прививку от коронавируса. Средства на это предлагается собрать за счет пожертвований со стороны актива Московской торгово-промышленной палаты и другого социально ответственного бизнеса.
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