В Москве ухудшилась ситуация с COVID-19: Собянин предложил нестандартное решение проблемы

Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве и предложил поощрить тех, кто уже сделал прививку от COVID-19.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в столице России в последние недели начала ухудшаться. Подробностями градоначальник поделился в своём блоге.

Он отметил, что в связи с ростом заболеваемости COVID-19 во многих странах и городах мира был введен жесткий локдаун. И это нанесло сильный экономический ущерб бизнесу и предпринимателям. В Москве начала развиваться похожая тенденция, однако вместо жестких карантинных мер Собянин предлагает стимулировать вакцинацию жжителей столицы России.

Действительно, последние две-три недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции начала ухудшаться. Поэтому считаю, что предложение московского бизнеса о стимулировании вакцинации среди пожилых людей заслуживает внимания,

- написал мэр Москвы в своём блоге.

В частности, речь идёт о предоставлении скидок на товары и услуг повседневного спроса для пожилых людей, сделавших прививку от коронавируса. Средства на это предлагается собрать за счет пожертвований со стороны актива Московской торгово-промышленной палаты и другого социально ответственного бизнеса.