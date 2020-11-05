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В Москве указали на причины возможного проигрыша Трампа

05 ноября 2020, 18:35  •  85 • Политика
Дональд Трамп. Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Пандемия COVID-19 заставила колеблющихся избирателей определиться со своими приоритетами
Судя по поступающим сообщениям из США о цифрах голосования на президентских выборах, действующий лидер страны республиканец Дональд Трамп покинет Белый дом, а кресло главы государства займет демократ Джо Байден. Проигрышу 45-го хозяина Овального кабинета есть два ключевых объяснения. О них рассказал "Московскому комсомольцу" первый вице-президент Центра политических технологий, профессор ВШЭ Алексей Макаркин.
Издание напоминает, что за последние десятилетия были всего два случая, когда американцы не переизбрали действующих президентов на второй срок – демократа Джимми Картера (он довел страну доэкономической стагнации и инфляции, а также при нем была провалена спецоперация по освобождению штатовских дипломатов в Иране) и республиканца Джорджа Буша-старшего (обещал не повышать налоги, но обманул избирателей).
Что касается Трампа, несмотря на успехи в американской экономике, граждане США не смогли ему простить эпидемии коронавируса, из-за которой значительное число жителей остались без работы. К тому же Штаты оказались в мировых лидерах по количеству инфицированных и умерших от этой болезни.
"Такой печальный рекорд просто не мог не вызвать негативную реакцию среди населения", – считает Макаркин.
По его мнению, от Трампа отвернулись избиратели из так называемых колеблющихся штатов, которые изначально не отдавали предпочтения ни одному из кандидатов и не принадлежали ни к одной из двух партий. Теперь президент может надеяться лишь на чудо, отметил эксперт. Именно поэтому сторонники республиканца кинулись к пунктам подсчета голосов.
Макаркин подчеркнул, что еще предстоит подсчитать бюллетени, присланные по почте. Однако большинство из них будут принадлежать демократам, т.к. из эпидемиологических соображений сторонники Байдена не пошли на избирательные участки, а воспользовались правом отправки голоса по почте.
Ранее сегодня стало известно, что штаб Трампа подал иск в суд "колеблющейся" Джорджии с требованием к сотрудникам избирательных комиссий соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней.
STOP THE COUNT!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

Позже в четверг глава государства призвал остановить пересчет голосов на выборах. Об этом Трамп написал как всегда в своем "Твиттере".

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