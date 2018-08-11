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В Москве стартовал этап предвыборной агитации в СМИ

11 августа 2018, 01:39  •  36 • Политика

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Период агитации в СМИ в преддверии выборов мэра российской столицы стартовал в субботу, он продлится до "дня тишины" 8 сентября. В течение 28 дней кандидаты в градоначальники смогут принять участие в предвыборных дебатах, а по городским теле- и радиоканалам будут транслироваться агитационные ролики. Выборы пройдут в единый день голосования 9 сентября.

За пост столичного градоначальника будут бороться пять кандидатов: депутат Мосгордумы Михаил Балакин ("Союз горожан"), председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР), бывший депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим Кумин (КПРФ), глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов ("Справедливая Россия") и действующий мэр Сергей Собянин, баллотирующийся как самовыдвиженец.

Ранее Московская городская комиссия утвердила регламент распределения эфирного времени на городских каналах между кандидатами - по одному часу на каждого. Так, в городских СМИ "Москва 24", "Москва Доверие", "Радио Москвы" и "Москва FM" на агитацию предоставляется 300 минут, причем половина этого времени отводится под дебаты, а вторая часть - под трансляцию агитационных роликов.

Дебаты будут проходить по вторникам и четвергам в вечернее время. Длительность каждого совместного агитационного мероприятия составит 37,5 минуты. В соответствии с законом в дебатах могут принимать участие только сами кандидаты. Их агитационные ролики начнут транслировать в городских СМИ с 27 августа шесть раз в день блоками по 2,5 минуты на всех претендентов, по 30 секунд на каждого.

Ранее о своем намерении участвовать в дебатах заявили четверо из пяти кандидатов - Балакин, Дегтярев, Кумин и Свиридов. В свою очередь глава избирательного штаба Собянина Константин Ремчуков заявил, что принято решение отказаться от участия в дебатах и отдать время, положенное действующему мэру, его оппонентам.

Агитация избирателей

Как пояснили ТАСС в Мосгоризбиркоме, претенденты на пост градоначальника вправе проводить агитацию с момента подачи документов на выдвижение в столичный избирком. В нынешнюю кампанию такие документы принимались с 3 июня по 2 июля. Поначалу у кандидатов был подготовительный период, во время которого они создавали свои штабы, набирали и обучали волонтеров, а также собирали подписи муниципальных депутатов и избирателей, необходимые для прохождения муниципального фильтра.

За месяц до выборов кандидаты вступили в активный агитационный период. Как рассказали ТАСС сами претенденты на пост градоначальника и их представители, основной упор сделан на личные встречи с избирателями, в ходе которых собираются наказы и пожелания жителей, а также решаются наболевшие проблемы в столичных районах.

Наказы москвичей

Балакин, основатель оказавшегося впоследствии проблемным девелопером СУ-155, который 23 июля через суд добился учета собранных подписей муниципальных депутатов и права стать кандидатом, уже начал проводить серию встреч с избирателями и представителями бизнеса, пострадавшими от сноса самостроев.

По словам депутата Госдумы Бориса Чернышова - руководителя предвыборного штаба Дегтярева, в штаб кандидата входят порядка 200 волонтеров, вместе с тем в столице работают 50 общественных приемных, сотрудники которых в ежедневном режиме собирают обращения граждан. "И уже на следующий день после подачи обращения наш штаб готовит письма, депутатские запросы. Мы уже сегодня видим позитивные изменения", - пояснил Чернышов.

Кроме того, во всех округах столицы выставлены кубы, где активисты и волонтеры принимают обращения граждан. Чернышов отметил, что кандидат также проводит встречи с избирателями - выезжает в проблемные точки, лично разбирается в проблемах городских районов.

Кумин по итогам встреч с избирателями пообещал решить проблему точечной застройки в районе Нагорный, жителями Фили-Давыдково поднимались вопросы о пересмотре проекта строительства планового дублера Кутузовского проспекта, а также затрагивалась недобросовестная работа управляющих компаний в районе. Сегодня кандидат намерен принять участие в конференции по актуальным проблемам Москвы в сфере градостроительства и ЖКХ.

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По итогам личных встреч с москвичами Свиридов пообещал жителям района Свиблово отменить снос гаражей, на месте которых планируется построить общежитие, а жителям Ростокина - открыть районную поликлинику. Вместе с тем он намерен инициировать проведение общероссийского референдума против изменения пенсионной системы.

В свою очередь Собянин заявил о создании комплексной программы развития каждого района Москвы, в которой могут принять участие и сами горожане. Для этого им предлагается оставить свои идеи и пожелания на персональном сайте кандидата или у волонтера штаба. Помимо этого, Собянин провел серию встреч с экспертами в различных областях для формирования своей предвыборной программы.

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