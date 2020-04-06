В Москве скончались двое, в Турции молодёжь отправили под замок - главное о COVID-19 к этому часу

Пандемия коронавируса продолжает шагать по планете, заражая всё новых представителей человечества. Согласно последним данным, совокупное число заболевших превысило отметку в 1,2 миллиона человек.

Всего погибло порядка 58 тысяч пациентов. Ещё 226 тысяч человек успешно излечились.

Ситуация в Европе продолжает оставаться напряжённой. Так, в Испании зарегистрировали порядка 124 тысяч случаев заражения. При этом погибли 11,7 тысячи человек.

Не лучше дела обстоят и на Ближнем Востоке. Так, власти Ирана отчитались о том, что всего за прошедшие сутки погибли 158 пациентов, что является антирекордом. Всего же заражены 53 тысячи человек, 3,4 тысячи скончались.

На ужесточение карантина пошла и Турция, в которой запретили выходить на улицу гражданам младше 20 лет. Также ужесточён карантин в провинции Зонгулдак.

Что касается России, то число заражённых за сутки выросло на 582 человека (до 4,7 тысячи человек). Антилидером по-прежнему является Москва (434 инцидента), причём власти отчитались о смерти 58-летнего и 70-летнего пациентов (оба страдали от хронических заболеваний).

Как поведала вице-премьер Татьяна Голикова, более половины заболевших заразились инфекцией уже на территории РФ. При этом власти временно остановили авиасообщение, чтобы сформировать списки соотечественников на эвакуацию.

Российская сторона также оказывает поддержку дружественным странам. Так, Минобороны РФ перебросило в Сербию 87 специалистов, 16 единиц спецтехники и медоборудования. Всего сербская сторона отчиталась о 39 погибших и 1,4 тысячи заражённых.