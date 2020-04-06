Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Почему именно Италия: Тайна "странных смертей" раскрыта
Трудовая лихорадка: какие профессии могут оказаться невостребованными после окон...
Курам на смех! Студия легла после наивной речи украинского гостя!
Россия согласилась на американские условия торговли нефтью
Главная / В мире

В Москве скончались двое, в Турции молодёжь отправили под замок - главное о COVID-19 к этому часу

06 апреля 2020, 01:35  •  21 • В мире
Медики Москвы сообщили о том, что 4 апреля скончались два пациента с коронавирусом, причём они страдали от хронических заболеваний. А в Турции власти отправили под замок молодое поколение граждан (младше 20 лет).
Пандемия коронавируса продолжает шагать по планете, заражая всё новых представителей человечества. Согласно последним данным, совокупное число заболевших превысило отметку в 1,2 миллиона человек.
Всего погибло порядка 58 тысяч пациентов. Ещё 226 тысяч человек успешно излечились.
Ситуация в Европе продолжает оставаться напряжённой. Так, в Испании зарегистрировали порядка 124 тысяч случаев заражения. При этом погибли 11,7 тысячи человек.
Не лучше дела обстоят и на Ближнем Востоке. Так, власти Ирана отчитались о том, что всего за прошедшие сутки погибли 158 пациентов, что является антирекордом. Всего же заражены 53 тысячи человек, 3,4 тысячи скончались.
На ужесточение карантина пошла и Турция, в которой запретили выходить на улицу гражданам младше 20 лет. Также ужесточён карантин в провинции Зонгулдак.
Что касается России, то число заражённых за сутки выросло на 582 человека (до 4,7 тысячи человек). Антилидером по-прежнему является Москва (434 инцидента), причём власти отчитались о смерти 58-летнего и 70-летнего пациентов (оба страдали от хронических заболеваний).
Как поведала вице-премьер Татьяна Голикова, более половины заболевших заразились инфекцией уже на территории РФ. При этом власти временно остановили авиасообщение, чтобы сформировать списки соотечественников на эвакуацию.
Российская сторона также оказывает поддержку дружественным странам. Так, Минобороны РФ перебросило в Сербию 87 специалистов, 16 единиц спецтехники и медоборудования. Всего сербская сторона отчиталась о 39 погибших и 1,4 тысячи заражённых.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



21
Источник
Похожие новости
05 апреля 2020, 11:35
Чистят от вируса ковры, а заодно взламывают НАТО: Русских вирусологов в ЕС "спалил" генерал
05 апреля 2020, 15:35
"Кличко - это диагноз, лечи - не лечи": очередной провал мэра Киева оценил военкор Котенок
05 апреля 2020, 17:35
Макрон рвёт и мечет, но Европа может не пережить
05 апреля 2020, 15:35
Спасибо, капитан! Моряки авианосца "Теодор Рузвельт" провожали капитана-"ябеду" овациями
05 апреля 2020, 19:35
"Спасайся, русские идут": Американцы по российской помощи определили мерило сверхдержавы
05 апреля 2020, 01:30
«Желание продемонстрировать силу»: почему Трамп принял решение уволить генерального инспектора разведслужб
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 марта 2020, 04:35
"Мичиган - это новая Украина": сенатор США "нашёл самые точные слова", чтобы описать масштаб бедствия
02 апреля 2020, 02:35
"В страшном сне представить не могу, чтобы Шойгу так поступил": Баранец о заразившихся моряках
03 апреля 2020, 02:35
"Массовое истребление": В Италии не знают, "куда класть тела", врачи мечутся в панике
30 марта 2020, 07:35
Россия неизбежно вернёт Украину: Галичане в это начинают верить
31 марта 2020, 09:35
Украинцы поставили бывшую империю на грань голода
02 апреля 2020, 23:35
"Ума мало, амбиции большие": Украинский музыкант оскорбительно пошутил о русских. Фридлянд ответил
02 апреля 2020, 11:35
Взбесившихся из-за крымской земли европейцев осадили
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.