Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Россия сдастся без боя": Болгарские читатели разоблачили "глупос...
Пентагон молчит 20 лет: В "таране" Boeing 11 сентября обнаружены несты...
"Гримаса канцлера Германии - и никаких объятий": Как прощались Путин и...
Байден сделал "подарок Кремлю". Жители США в недоумении: "Причём ...
Главная / Политика

В Москве с запасом отобрали наблюдателей на выборах

31 августа 2021, 13:15  •  65 • Политика
К Корпусу наблюдателей Общественной палаты Москвы присоединились 15 тысяч человек. Этого количества хватит, чтобы "закрыть" все участки, кроме того, сформировался запас на случай, если кто-то не сможет выйти.
На предстоящих сентябрьских выборах в Москве будут работать 15 тысяч активистов, присоединившихся к Корпусу наблюдателей Общественной палаты столицы России. Выборы, напомним, пройдут с 17 по 19 сентября. Голоса отдадут за кандидатов в Государственную Думу, довыборы в Московскую городскую думу и муниципальный совет района Щукино.
У москвичей есть возможность проголосовать как очно, так и электронно. Кстати, как ранее рассказывал Царьград, онлайн-голосование даёт возможность стать участником розыгрыша призов. Как отметил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов, привлечённое число активистов "позволяет не только "закрыть" наблюдателями все избирательные участки в столице, но и сформировать "резерв" на случай, если кто-то не сможет выйти по тем или иным причинам".
Сейчас среди тех, кто вошёл в Корпус наблюдателей, больше половины (54,4%) - это молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. От 35 до 50 - 23,3% и старше 50 лет - 22,3%. Опыт работы наблюдателем имеют 45% записавшихся. В этом году участники корпуса проходят обучение по обновлённой программе, которая состоит как из онлайн, так и офлайн-занятий.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





65
Источник
Похожие новости
31 августа 2021, 05:00
Байден сделал "подарок Кремлю". Жители США в недоумении: "Причём тут вообще украинцы?"
31 августа 2021, 01:20
Россия отказалась поддержать резолюцию СБ ООН по Афганистану: Постпред назвал причины
31 августа 2021, 01:20
Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану без голосов двух стран
31 августа 2021, 09:35
На Украине опасаются последствий от закрытия границы с Россией
31 августа 2021, 09:35
Россия трепещет от страха перед Польшей и Украиной - СМИ
31 августа 2021, 06:50
"Умирали в муках семьями": Юрист рассказал о проникновении биооружия Японии в Россию
Новости партнеров
 
Выбор дня
31 августа 2021, 05:00
Байден сделал "подарок Кремлю". Жители США в недоумении: "Причём тут в...
31 августа 2021, 07:45
Через границу Украины прорвался неизвестный военный БПЛА: ПВО сбить его не смогла
31 августа 2021, 01:20
Россия отказалась поддержать резолюцию СБ ООН по Афганистану: Постпред назвал причины
31 августа 2021, 03:10
«МВ»: Киев подписал приговор молдавскому Днестру
31 августа 2021, 01:20
Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану без голосов двух стран
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 августа 2021, 05:30
На Львовщине найден труп американского военного
31 августа 2021, 05:00
Байден сделал "подарок Кремлю". Жители США в недоумении: "Причём тут вообще украинцы?"
25 августа 2021, 21:35
"Это катастрофа ": Журналистка об отказе украинцев спастись из Кабула на самолётах России
30 августа 2021, 23:30
"Зеленскому даже некуда будет возвращаться": Политолог о роковой ошибке президента Украины
26 августа 2021, 08:35
Европа запуталась: теперь ей придется больше платить России
27 августа 2021, 02:55
Дочери казненного президента, подарившего Афганистану "золотой век", предупредили мир
28 августа 2021, 22:00
"Россия сдастся без боя": Болгарские читатели разоблачили "глупость" Запада с Украиной
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.