В Москве с запасом отобрали наблюдателей на выборах

К Корпусу наблюдателей Общественной палаты Москвы присоединились 15 тысяч человек. Этого количества хватит, чтобы "закрыть" все участки, кроме того, сформировался запас на случай, если кто-то не сможет выйти.

На предстоящих сентябрьских выборах в Москве будут работать 15 тысяч активистов, присоединившихся к Корпусу наблюдателей Общественной палаты столицы России. Выборы, напомним, пройдут с 17 по 19 сентября. Голоса отдадут за кандидатов в Государственную Думу, довыборы в Московскую городскую думу и муниципальный совет района Щукино.

У москвичей есть возможность проголосовать как очно, так и электронно. Кстати, как ранее рассказывал Царьград, онлайн-голосование даёт возможность стать участником розыгрыша призов. Как отметил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов, привлечённое число активистов "позволяет не только "закрыть" наблюдателями все избирательные участки в столице, но и сформировать "резерв" на случай, если кто-то не сможет выйти по тем или иным причинам".

Сейчас среди тех, кто вошёл в Корпус наблюдателей, больше половины (54,4%) - это молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. От 35 до 50 - 23,3% и старше 50 лет - 22,3%. Опыт работы наблюдателем имеют 45% записавшихся. В этом году участники корпуса проходят обучение по обновлённой программе, которая состоит как из онлайн, так и офлайн-занятий.