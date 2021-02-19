В Москве раскрыли план Запада по "отравлению" Навального

Алексей Навальный. Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com

В сознании мировой общественности всегда нужно поддерживать мысль об "агрессивной" России

Вся история с якобы отравлением Алексея Навального была придумана на Западе для поддержания образа "агрессивной" России. Об этом заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в программе "Время покажет" на Первом канале.

"Была придумана история с якобы отравлением Навального химическим оружием, и все это приписывалось Москве. Все банально, вот именно так. И эта история тут же опять возвращает общественное мнение в странах Запада к фактору якобы агрессии России", – цитирует дипломата РИА "Новости".

А значит нашу страну нужно сдерживать, и тогда западным гражданам будет проще объяснять, зачем нужно вливать средства в бюджеты НАТО.

Напомним, в августе 2020 г. господину Навальному во время полета в самолете, следовавшего из Томска в Москву, стало плохо. Борт экстренно сел в Омске. Пассажира доставили в местную больницу, а затем он был перевезен в Берлин для лечения. На Западе утверждают, что Навального якобы отравили в России. ОЗХО заявила, что в анализах берлинского пациента обнаружено вещество, аналогичное яду из группы "Новичок". При этом ни власти Германии, ни ОЗХО не предоставляют никаких данных о реальном состоянии Навального.

Самому пациенту по возвращению в Россию Симоновский суд 2 февраля нынешнего года по требованию ФСИН заменил условный срок по делу о махинациях в "Ив Роше" на реальный из-за многочисленных нарушений правил условного наказания.

В связи с этим коллективный Запад задумался о новых рестрикциях в адрес России. Между тем, даже в Европе нет согласия на сей счет. Так, сегодня депутат Европарламента из Ирландии Клэр Дейли, которая уже не раз критиковала однобокую позицию своих коллег по поводу ситуации с берлинским пациентом, заявила, что заключение Навального является слабым поводом для наложения на Москву очередных санкций, передает РИА "Новости".

По ее мнению, ограничения вообще никому не выгодны, они не работают в интересах населения РФ и Европы. А больше всего санкций не хотят западные компании. Она считает, что призывы к рестрикциям являются чисто геополитической историей, а не заботой о правах человека.

"Единственная причина, по которой люди в Европейском союзе беспокоятся о нем, заключается в том, что он в России. Это просто оружие против российских властей", – резюмировала Дейли.

