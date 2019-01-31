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В Москве пытаются повторить "либеральный переворот": Журавлев о "проблемах" с поставками продовольствия

31 января 2019, 16:09  •  186 • Политика
Комментируя панические слухи о "проблемах" с поставками продовольствия в Москве, депутат ГД Алексей Журавлев предположил, что кто-то пытается повторить "либеральный переворот" 1991 года.
В Москве могут попытаться организовать "либеральный переворот", распуская слухи о проблемах с поставками продовольствия. Так считает депутат Государственной Думы и лидер партии "Родина" Алексей Журавлев.
Напомним, ранее стало известно, что союзы транспортно-логистических, производственных и торговых компаний предупредили мэрию Москвы о том, что новые правила передвижения грузовиков могут спровоцировать перебои с поставками продуктов и рост социальной напряженности. Непосредственно глава города Сергей Собянин ответил, что панические слухи не имеют под собой никаких оснований.
Комментируя информацию, Журавлев отметил, что похожая ситуация наблюдалась в Москве и Санкт-Петербурге в 1991 году.
"Напомню, что искусственные проблемы с поставками продовольствия в Москве и Петербурге были накануне либерального переворота 1991 года. Это делалось, чтобы усилить недовольство граждан, поднять протестные настроения. Кто-то решил повторить в наши дни?!" - написал парламентарий в Twitter.
Напомню, что искусственные проблемы с поставками продовольствия в Москве и Петербурге были накануне либерального переворота 1991 года. Это делалось, чтобы усилить недовольство граждан, поднять протестные настроения. Кто-то решил повторить в наши дни?!https://t.co/y0pDjmNhCA
— Алексей Журавлев (@ZhuravlevRodina) 31 января 2019 г.

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