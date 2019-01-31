В Москве пытаются повторить "либеральный переворот": Журавлев о "проблемах" с поставками продовольствия

Комментируя панические слухи о "проблемах" с поставками продовольствия в Москве, депутат ГД Алексей Журавлев предположил, что кто-то пытается повторить "либеральный переворот" 1991 года.

В Москве могут попытаться организовать "либеральный переворот", распуская слухи о проблемах с поставками продовольствия. Так считает депутат Государственной Думы и лидер партии "Родина" Алексей Журавлев.

Напомним, ранее стало известно, что союзы транспортно-логистических, производственных и торговых компаний предупредили мэрию Москвы о том, что новые правила передвижения грузовиков могут спровоцировать перебои с поставками продуктов и рост социальной напряженности. Непосредственно глава города Сергей Собянин ответил, что панические слухи не имеют под собой никаких оснований.

Комментируя информацию, Журавлев отметил, что похожая ситуация наблюдалась в Москве и Санкт-Петербурге в 1991 году.

"Напомню, что искусственные проблемы с поставками продовольствия в Москве и Петербурге были накануне либерального переворота 1991 года. Это делалось, чтобы усилить недовольство граждан, поднять протестные настроения. Кто-то решил повторить в наши дни?!" - написал парламентарий в Twitter.