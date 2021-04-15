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В Москве прошло совещание по подготовке заседания президиума Госсовета

15 апреля 2021, 01:50  •  56 • Политика
В Москве прошло специальное совещание, посвященное подготовке к заседанию президиума Госсовета под руководством президента России Владимира Путина.
В совещании приняли участие главы регионов и сотрудники Агентства стратегических инициатив. В ходе встречи они обсудили возможности для повышения доступности и качества социальных услуг.
Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что проблема требует оперативного и качественного решения.
«Сам подход кажется очень правильным и важным, потому что иногда мы оптимизируем отдельные этапы с отдельной выдачей справки, отдельным получением разрешения, отдельным осмотром у врача или отдельным посещением какого-то из социальных или медучреждений. Но глазами людей это выглядит немного по-другому. Если я справку получил за час, но после этого на работу не устроился полгода, то, конечно, что справка за час была выдана, — это, с одной стороны, приятно, но, с другой стороны, совершенно бессмысленно», — подчеркнул Кириенко.
Заседание президиума Госсовета состоится 15 апреля в формате онлайн-конференции. Как уточнили в Кремле, оно будет посвящено повышению доступности и улучшению качества государственных услуг в сферах образования, здравоохранения, трудоустройства и социальной защиты.

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