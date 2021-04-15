|
В Москве прошло совещание по подготовке заседания президиума Госсовета
15 апреля 2021, 01:50 • 56 • Политика
В Москве прошло специальное совещание, посвященное подготовке к заседанию президиума Госсовета под руководством президента России Владимира Путина.
В совещании приняли участие главы регионов и сотрудники Агентства стратегических инициатив. В ходе встречи они обсудили возможности для повышения доступности и качества социальных услуг.
Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что проблема требует оперативного и качественного решения.
«Сам подход кажется очень правильным и важным, потому что иногда мы оптимизируем отдельные этапы с отдельной выдачей справки, отдельным получением разрешения, отдельным осмотром у врача или отдельным посещением какого-то из социальных или медучреждений. Но глазами людей это выглядит немного по-другому. Если я справку получил за час, но после этого на работу не устроился полгода, то, конечно, что справка за час была выдана, — это, с одной стороны, приятно, но, с другой стороны, совершенно бессмысленно», — подчеркнул Кириенко.
Заседание президиума Госсовета состоится 15 апреля в формате онлайн-конференции. Как уточнили в Кремле, оно будет посвящено повышению доступности и улучшению качества государственных услуг в сферах образования, здравоохранения, трудоустройства и социальной защиты.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
56
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 апреля 2021, 04:50
|
11 апреля 2021, 01:35
|
10 апреля 2021, 04:30
|
10 апреля 2021, 09:05
|
09 апреля 2021, 18:25
|
11 апреля 2021, 09:50
|
14 апреля 2021, 01:05