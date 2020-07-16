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В Москве прошли «Абаевские чтения»

16 июля 2020, 20:25  •  65 • В России

На Чистопрудном бульваре в Москве, у памятника классику казахской словесности Абаю (1845-1904) прошла музыкально-поэтическая акция, в которой приняли участие музыканты, артисты и поклонники творчества Абая. Вот что говорит специалист культурно-просветительского отдела ГБУ «Московский дом национальностей» Гульнар Исакова:

«Эта акция была приурочена к 175-летию со дня рождения основоположника казахской письменной литературы, поэта, мыслителя Абая Кунанбаева. Из-за пандемии провести полноценные «Абаевские чтения» в Москве, к сожалению, не удалось. В итоге мы - это Московский дом национальностей и Казахская национально-культурная автономия организовали чтение стихов Абая прямо у памятника на Чистопрудном бульваре, недалеко от посольства Казахстана. Нам было очень приятно, когда мы увидели, что москвичи восприняли нашу акцию с воодушевлением, внимательно слушали стихи и песни, общались с участниками выступлений. Например, подошла семейная пара, как выяснилось, оба - уроженцы Джамбула. Они поздравили нас с предстоящим юбилеем Абая, а мы всех желающих угощали баурсаками и лепешками.

Активное участие принял известный казахстанский музыкант, композитор Талгат Хасенов, которого называют «человек-оркестр», он мультиинструменталист, основатель и руководитель группы «Этно-саунд». Песни исполняли Гульшешек Галямова и наше юное дарование, ученик колледжа имени Гнесиных Таннур Хасенов. Две старинные песни спел наш аксакал Амантай Рахметов. Стихи Абая читал студент театрального института Азамат Бижанов, а также самые маленькие участники от 8 до 13 лет: Дина Медеуова, Даниэль Дусимов, Амир Куандыков, Айдын Жексембай, Аридаш Наукенова.

На домбре, к сожалению, не играли, пандемия и здесь внесла свои коррективы: очень много казахстанцев - профессиональных домбристов из-за карантина разъехались по домам. А вот несколько лет назад наша молодёжь организовала у памятника Абаю настоящее домбра-party. Мы готовим второй этап «Абаевских чтений», где планируются выступления наших оперных исполнителей, музыкантов».

По словам Гульнары Исаковой, до конца года «Абаевские чтения» продолжатся. У памятника выступит аспирант филологического факультета МГУ Гулжанат Кандиева с докладом о жизни и творчестве стихотворца и философа.

«Богатое наследие поэта во все времена было бесценным духовным сокровищем для человечества. Даже если мы посмотрим на труды Абая сегодня, то увидим, что актуальность все ещё находится в приоритете. Подчеркивая, что рост и процветание человечества находятся в области знаний и науки, учёный говорил: «На самом деле люди превосходят друг друга по интеллекту, совести и поведению, поэтому бессмысленно говорить, что я выше других». Мы же считаем, что независимо от того, насколько это актуально сегодня, мы не должны забывать, что его стихи, слова назидания и переводы являются для нас вечной заповедью», — говорится в докладе аспиранта.

Проект #Abai175

В нынешнем году юбилей народного поэта и классика Абая широко отмечается в Казахстане. В январе в социальных сетях был запущен проект #Abai175.

Челлендж-проект к 175-летию поэта и мыслителя открыла казахстанская школьница Ляйлим Шырак, передавшая эстафету президенту Касыму-Жомарту Токаеву, который прочитал отрывок из стихотворения Абая. В поэтической эстафете приняли участие министр культуры и спорта Казахстана Актоты Раимкулова, министр образования Асхат Айтмагамбетов, певец Димаш Кудайберген, бывший посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов, китайский предприниматель, основатель компании Alibaba Group Джек Ма, всемирно известный актёр Джеки Чан.

Портрет поэта украсил стену многоэтажного дома на Проспекте Абая в Нур-Султане.

В России произведения Абая читают не только на Чистопрудном бульваре столицы.

В марте в поэтическом проекте «Читаем Абая вместе» приняли участие сотрудники Томской областной универсальной научной библиотеки им. А.С.Пушкина. К флэш-мобу #Abai175 присоединился глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, прочитавший стихотворение поэта на казахском языке.

Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева открыл литературный марафон «Путь Абая» по одноименному роману Мухтара Ауэзова. Отрывок из романа прочитал ректор университета академик Ерлан Сыдыков, эстафетную палочку подхватили более 20 тыс. студентов, преподавателей и сотрудников. К литературному марафону присоединились студенты других казахстанских ВУЗов и сотни тысяч людей в разных уголках страны. Фрагменты произведений Абая зачитываются в Инстаграме. Посвящённые поэту конкурсы прошли в Кызыл-Орде с участием учеников школы для детей с особыми потребностями. Отрывки из произведений Абая прочли студенты, мастера производственного обучения и преподаватели Алматинского автомеханического колледжа, к которым присоединились родители студентов.

Памятник Абаю на Чистых прудах был открыт в 2006 году президентами Нурсултаном Назарбаевым и Владимиром Путиным.

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