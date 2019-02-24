|
В Москве прошел марш памяти Немцова
24 февраля 2019, 20:09 • 40 • В России
Марш памяти Немцова был согласован с московскими властями. До заявленной численности - 30 тысяч участников - организаторы серьезно не добрали. Данные о масштабах шествия существенно разнятся. По подсчётам сотрудников полиции, по Страстному бульвару к проспекту академика Сахарова прошло около 6 тысяч человек.
По сведениям организации "Белый счётчик", через рамки металлоискателей прошло на 4 тысячи человек больше.
Были представлены структуры разной направленности - от националистов до анархистов. Яблочников возглавлял основатель партии Григорий Явлинский.
По завершении марша часть его участников направилась к Большому Москворецкому мосту, чтобы возложить цветы к тому месту, где в 2015-м году 27 февраля был застрелен бывший вице-премьер российского правительства (нескольких участников этого преступления, уроженцев Чечни, суд отправил за решётку на серьёзные сроки).
Задержаний, по данным правоохранительных органов, не зафиксировано.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
40
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 февраля 2019, 05:39
|
19 февраля 2019, 16:56
|
20 февраля 2019, 17:09
|
23 февраля 2019, 19:54
|
19 февраля 2019, 05:24
|
17 февраля 2019, 20:54
|
22 февраля 2019, 11:24