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В Москве прошел марш памяти Немцова

24 февраля 2019, 20:09  •  40 • В России

Марш памяти Немцова был согласован с московскими властями. До заявленной численности - 30 тысяч участников - организаторы серьезно не добрали. Данные о масштабах шествия существенно разнятся. По подсчётам сотрудников полиции, по Страстному бульвару к проспекту академика Сахарова прошло около 6 тысяч человек.

По сведениям организации "Белый счётчик", через рамки металлоискателей прошло на 4 тысячи человек больше.

Были представлены структуры разной направленности - от националистов до анархистов. Яблочников возглавлял основатель партии Григорий Явлинский.

По завершении марша часть его участников направилась к Большому Москворецкому мосту, чтобы возложить цветы к тому месту, где в 2015-м году 27 февраля был застрелен бывший вице-премьер российского правительства (нескольких участников этого преступления, уроженцев Чечни, суд отправил за решётку на серьёзные сроки).

Задержаний, по данным правоохранительных органов, не зафиксировано.

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