В Москве призвали международные структуры оценить санкции Украины против РФ

Санкции Украины против России незаконны с международно-правовой точки зрения. Об этом в четверг, 24 июня, заявил «РИА Новости» информированный источник в Москве.

Собеседник агентства призвал международные структуры оценить шаги Киева.

«Призываем международные структуры к должной оценке шагов Киева, идущих вразрез с его международными обязательствами», — подчеркнул он.

Ранее в этот же день президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение о санкциях против десятков банков России, в том числе Сбербанка и ВТБ, а также против банков в Донецке и Луганске. Ограничения будут действовать три года.

В санкционном списке также значатся Газпромбанк, коммерческий Инвестрастбанк, Краснодарский краевой инвестиционный банк, а также несколько платежных организаций международных платежных систем, среди которых «Колибри» и «Юнистрим».

Зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов, комментируя «Известиям» введенные ограничения, заявил, что решение Зеленского ввести санкции против десятков российских банков — это выстрел себе в висок. По словам политика, это просто последовательная позиция киевских властей, направленная на разрушение того, что остается от отношений между странами.

Он подчеркнул, что российские компании прекрасно понимают тот контекст двусторонних отношений, который существует по вине киевских властей. Также политик добавил, что компании приняли и принимают все необходимые меры по нейтрализации негативных последствий, насколько это возможно.

19 марта украинский лидер ввел в действие решение СНБО о продлении на три года санкций в отношении двух российских банков — дочерней структуры Сбербанка и Проминвестбанка.

В том же месяце президент Украины своим указом ввел в действие решение СНБО о продлении санкций в отношении лиц и компаний, в том числе из России. В дополнительных материалах к документу указывалось, что санкции продлены против 81 компании и 26 физических лиц.