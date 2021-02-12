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В Москве пригрозили Анкаре русским оружием из-за карты с "турецким" Крымом

12 февраля 2021, 21:30  •  50 • Политика
Фото: pixabay.com
Российские политики ожидают комментарий представителей МИД РФ
Представители турецких властей не раз высказывали хотелки о воссоздании Османской империи, в том числе в Республике обсуждают вопрос "присоединения" Крыма, однако всерьез Анкара вряд ли будет строить планы по захвату земель России. Такой примерно общий посыл реакции российских политиков на продемонстрированную на государственном турецком канале TRT1 карты нового государства.
Речь идет о картинке, отразившей прогноз частной американской разведывательно-аналитической организации Stratfor по расширению влияния Анкары. В Османскую империю-2, кроме Крыма, по их задумке должна войти значительная часть юга РФ и не только. Более того, туркам американцы "посулили" и территории Грузии, Армении, Азербайджана, часть земель Казахстана, Узбекистана и Туркмении, а также территории Греции и ДНР с ЛНР.
"Что касается Крыма и Севастополя, в этом вопросе поставлена точка, об этом говорил президент. Это два субъекта Российской Федерации. По поводу других регионов на Северном Кавказе – на чужой вершок не надо разевать роток", – сказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Депутат посоветовал турецким политикам внимательно изучать российскую историю, прежде чем на себе проверять "силу русского духа и нашего оружия".
О том, что в Анкаре давно неровно дышат на Крым, не секрет, заметил другой парламентарий Павел Шперов. По его мнению, турки мечтают вернуть себе то влияние, которое у них было лет 300 назад, "может быть, даже захватить какие-то территории", однако это все не серьезно.
Одновременно он призвал быть готовым к любым неожиданностям. Шперов добавил, что хотел бы услышать комментарий в связи с демонстрацией этой карты со стороны МИД РФ, передает РИА "Новости".

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