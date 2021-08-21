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В Москве предоставят дополнительное здание для ЦИК РФ

21 августа 2021, 02:05  •  57 • Политика
Для Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК) предоставят дополнительное здание в Москве. Соответствующий указ в пятницу, 20 августа, подписал президент России Владимир Путин.
«[Управлению делами президента РФ обеспечить] предоставление здания, расположенного по адресу: город Москва, Большой Черкасский переулок, дом 7, и нежилых помещений в здании, расположенном по адресу: город Москва, Большой Черкасский переулок, дом 11, строение 1, для размещения Центральной избирательной комиссии РФ дополнительно к занимаемым ею помещениям, а также эксплуатационно-техническое обслуживание указанных здания и нежилых помещений», — говорится в тексте документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
16 августа в ЦИК прошла жеребьевка по определению мест партий в избирательных бюллетенях на предстоящих выборах в Госдуму восьмого созыва.
Согласно ее итогам, под первым номером в бюллетене будет стоять КПРФ. В первую тройку также вошли «Зеленые» и ЛДПР.
Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
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