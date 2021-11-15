В Москве посоветовали вице-премьеру Польши посетить психиатра

Петр Глиньский. Фото: Jonas Ekstr / www.globallookpress.com

Известный российский биатлонист назвал болванством и неадекватностью попытки смешать проблемы с миграцией со спортом

Западные политики из-за миграционного кризиса на восточных задворках Евросоюза начинают втягивать в проблему политико-гуманитарного характера новые сферы жизни. Так, зампредседателя правительства Польши Петр Глиньский выразил мнение, что российские и белорусские спортсмены не должны участвовать в соревнованиях на международном уровне.

В Москве польскому политику в связи с его умозаключениями посоветовали посетить психиатра. С данным предложением выступил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

По его словам, с подобным заявлением не выступил бы "ни один умный человек".

"Вице-министру Польши надо провериться у психиатра. Причем здесь миграция и спорт? Думаю, что спортивные успехи России и Белоруссии выше, чем у Польши, поэтому так и бесятся", – сказал чемпион в комментарии Sport 24.

Тихонов предположил, что таким образом Варшава пытается что-то для себя "выторговать", иначе тогда это будут "уже не поляки", для которых "самое главное - купить и продать".

"Я понимаю там сказать про спортивные вещи: допинг, судейство. Это был бы другой разговор. А смешивать миграцию со спортом – болванство и неадекватность", – резюмировал бывший атлет.

Добавим, пан Глиньский полагает, что запрет России и Белоруссии выступать в международных соревнованиях поможет усилить давление Запада на Москву и Минск с целью разрешить кризис на польской границе.

Ранее в понедельник, 15 ноября, большая группа беженцы из стран ближневосточного региона, которая уже неделю пребывает на линии соприкосновения Белоруссии и Польши, сломала часть ограждений на КПП "Брузги". С польской стороны сейчас туда стянуто огромное количество силовиков Республики, а перед нелегалами недвусмысленно установили водомет.

