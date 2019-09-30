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В Москве пообещали ответить Лондону на отказ Sputnik в аккредитации

30 сентября 2019, 03:54  •  23 • Политика
Москва примет симметричные меры в отношении британских СМИ после отказа агентству Sputnik в аккредитации на конференцию британской Консервативной партии (тори). Об этом заявили «РИА Новости» в российском внешнеполитическом ведомстве в воскресенье, 29 сентября.
«Будут приняты симметричные меры в отношении британских СМИ», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что российскому информационному агентству Sputnik отказали в аккредитации на ежегодную конференцию Консервативной партии Великобритании за день до ее начала. Заявка на аккредитацию на конференцию, начавшуюся в Манчестере 29 сентября, была подана за месяц до начала съезда. Но ответ от оргкомитета мероприятия был получен лишь поздно вечером 28 сентября. Организаторы не объяснили причины своего решения.
Агентство отмечает, что конференция тори является важной с точки зрения вопросов относительно Brexit и связанного с ним политического кризиса в Британии. Ожидается, что премьер-министр страны Борис Джонсон выступит с заглавной речью в среду, 2 октября.
Стоит отметить, что в сентябре находящаяся в оппозиции к Консервативной Лейбористская партия Великобритании выдала аккредитацию Sputnik на свой аналогичный съезд.

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