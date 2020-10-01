В Москве озабочены переброской протурецких боевиков из Сирии в Нагорный Карабах

Иран перебрасывает к Араксу тяжёлую технику и подразделения

30 сентября и в первой половине дня 1 октября в регионе нагорно-карабахского конфликта продолжались активные боевые действия.

Как сообщают из Степанакерта, все попытки вооруженных сил Азербайджана в течение всего дня и ночи прорвать фронт Армии Обороны НКР не увенчались успехом. Более того, по итогам дня руководством НКР было заявлено, что Армия Обороны, смогла практически полностью восстановить свои позиции, которые оказались под контролем азербайджанской армии в результате нападения 27 сентября. Таким образом, можно констатировать, что Армии Обороны НКР удалось восстановить свои утерянные позиции к исходу четвертого дня боевых действий.

Во время своей пресс-конференции президент НКР Араик Арутюнян также сообщил, что в рядах Армии Обороны сражается 18-летний военнослужащий срочной службы, который за все время боев уничтожил 9 единиц бронетехники противника.

В течение ночи в зоне боевых действий сохранялась относительно стабильная напряжённость. По отдельным направлениям продолжалась стрельба из артиллерийских и огнестрельных типов оружия. В целях улучшения своих боевых позиций, азербайджанская армия пыталась провести определенную перегруппировку сил. Это было своевременно зафиксировано и предотвращено силами подразделений Армии Обороны НКР. Оперативно-тактическая обстановка не изменилась. По положению на утро 1 октября сохраняется стабильное напряжение по всем направлениям линии фронта. Подразделения Армии Обороны НКР и выполняющие боевые задачи добровольцы, призванные по мобилизации готовы к дальнейшим боевым действиям.

В вечерних выпусках новостей, телезрителям Общественного ТВ Армении впервые были показаны тела погибших в боях наемников из Сирии и Ливии. В основном они участвуют в наступательных боях на Кельбаджарском и Гадрутском направлениях. По сообщению нашего инсайдерского источника, боевики носят специфическую форму одежды с опознавательными знаками армии Азербайджана, их также отличает манера ведения боя небольшими группами.

Вечером 30 сентября Департамент информации и печати министерства иностранных дел России опубликовал комментарий относительно переброски иностранных наемников из Сирии и Ливии в зону нагорно-карабахского конфликта. Москва заявила о своей озабоченности этими процессами, которые ведут не только к еще большей эскалации напряженности в зоне конфликта, но и создают долговременные угрозы для безопасности всех стран региона. Внешнеполитическое ведомство России также призываем руководство заинтересованных государств принять действенные меры по недопущению использования иностранных террористов и наемников в конфликте и их незамедлительному выводу из региона. Как и ожидалось, Баку опроверг нахождение на своей территории наемников.

Также 30 сентября ВВС опубликовало интервью с одним из наемников, который был завербован на севере Сирии со стороны «Сирийской национальной армии» с ведома турецких военных. С 24 сентября он находился на территории Азербайджана и, видимо участвовал в боях, хотя не планировал этого.

Некоторые российские информационные источники сообщают о том, что из Исламабада в Азербайджан прибыло спецподразделение армии Пакистана. Военнослужащие Пакистана в настоящее время сосредоточены в окрестностях города Шамкир. На многих государственных учреждениях Азербайджана вывешены не только государственные флаги страны, но также Турции и Пакистана. Напомним, что Пакистан не признает Армению.

Также следует обратит внимание на переброску тяжелой подразделений и тяжелой техники Корпуса стражей исламской революции Ирана к границе с Азербайджаном и НКР. Пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Исламская Республика Иран ни в коем случае не допустит, чтобы террористические группировки превратили прилегающие к северным границам Ирана районы в угрозу его национальной безопасности. «Перенос столкновений на Кавказ приведет к гораздо большей катастрофе, чем карабахский конфликт», - заявил официальный представитель Ирана.

Судя из заявлений министра иностранных дел Турции Ахмета Давутоглу, Москва отказалась от урегулирования по предложенной Анкарой схеме, которая в итоге привела к усилению турецкого влияния в регионе.

Моральный дух обороняющихся остается исключительно высоким. По темам боев на линии фронта появились даже анекдоты и шутки, которые дошли и до Армении. В самой стране продолжается призыв резервистов по ряду военных специальностей, процент явки резервистов в военные комиссариаты высок. Армения отправляет в помощь фронту дополнительные медикаменты и продукты питания, часть раненых доставляется в Ереван на вертолетах. Сдача крови гражданами временно приостановлена, т.к. заполнены все специализированные емкости.

Соб.инф.