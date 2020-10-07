Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Господи, это же шурупы!" Русский Су-57 попытались похоронить янки. И ...
Путин объяснил своё решение, которое поставило Финляндию на дыбы
«Херсон на выход из Украины»: бойцы ВСУ шокировали своим поведением простых граж...
Блицкриг Азербайджана сорвался: Сотни военных попали в смертельную ловушку
Главная / Политика

В Москве ответили на выпады Берлина и Парижа по Навальному

07 октября 2020, 23:20  •  110 • Политика
Алексей Навальный. Фото: Nikolay Titov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Кремле заявили о недопустимости "бизнеса как всегда" с западными партнерами
Заявления глав МИД Франции и Германии о возможных санкциях против России из-за инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным расценивается Москвой как категорическое нежелание Парижа и Берлина обратить внимание на факты, которые многократно излагались Кремлем. Такое заявление сделала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Она отметила, что и Франция, и ФРГ пытаются шантажировать и угрожать России вместо того, чтобы прояснить обстоятельства, призывая ЕС одобрить санкции против Москвы в обход собственных обязательств по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Брюссель предпочитает не замечать обращений Генпрокуратуры РФ по этому вопросу.
Захарова отметила, что Кремль постоянно указывал на недопустимость такого варианта, однако результатов не было.
Вероятно, продолжила представитель внешнеполитического ведомства, Берлин и Париж теперь заняли руководящую позицию в "антироссийской коалиции", в то же время заверяя Москву в своей приверженности партнерству.
В МИД РФ также заявили, что готовы к диалогу при пересмотре позиций западных коллег.
"В любом случае "бизнес как всегда" с Берлином и Парижем не считаем возможным", – говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на странице МИД.
Ранее глава немецкого МИД Хайко Маас заявил, что РФ ожидают санкции, если она не разъяснит ситуацию с Алексеем Навальным.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



110
Источник
Похожие новости
07 октября 2020, 00:25
Путин объяснил своё решение, которое поставило Финляндию на дыбы
07 октября 2020, 11:25
Убийцы русского генерала прятались на "земле США" в Сирии. Все были уничтожены ударом ВКС РФ
07 октября 2020, 00:25
"Безумные русские" и Темнейший: Навальный переплюнул ОЗХО и сменил версию покушения на убийство
07 октября 2020, 02:15
Украина и ЕС обменялись "банкоматными" обвинениями. Евросоюз напомнил Киеву, что он не мать Тереза
07 октября 2020, 04:05
"Чудовищный удар по авторитету": Мардан о том, как Собянин может подставить Путина
07 октября 2020, 17:50
Немцы высказались о строительстве "Северного потока - 2" после огромного штрафа - СМИ
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 октября 2020, 00:25
Путин объяснил своё решение, которое поставило Финляндию на дыбы
07 октября 2020, 11:25
Убийцы русского генерала прятались на "земле США" в Сирии. Все были уничтож...
07 октября 2020, 00:25
"Безумные русские" и Темнейший: Навальный переплюнул ОЗХО и сменил версию п...
07 октября 2020, 02:15
Украина и ЕС обменялись "банкоматными" обвинениями. Евросоюз напомнил Киеву...
07 октября 2020, 04:05
"Чудовищный удар по авторитету": Мардан о том, как Собянин может подставить...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 октября 2020, 01:30
Блицкриг Азербайджана сорвался: Сотни военных попали в смертельную ловушку
05 октября 2020, 02:35
"Господи, это же шурупы!" Русский Су-57 попытались похоронить янки. И провалили задачу
04 октября 2020, 21:05
76% "предателей"? Почему украинцы выбрали Путина
03 октября 2020, 14:50
Скандал на западной Украине:Местные пенсионерки считают, что Украина напала на Россию, и готовы «звать Путина»
01 октября 2020, 03:15
Украина уже не скрывает намерений захватить Донбасс. Грызлов вскрыл планы Киева
06 октября 2020, 12:30
Неудобная правда с ОЗХО всплыла в СБ ООН: Небензя застыдил западных коллег
02 октября 2020, 02:10
"Я даже не берусь спрашивать, зачем это Путину": Небензя прижал Навального в ООН
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.