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В Москве ответили Киеву на слова о "неразрешимой проблеме" с Крымским мостом

20 августа 2021, 20:35  •  7 • Политика
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Руководству Незалежной напомнили о доминирующей роли России в Черноморском регионе с 1783 года
Россия является государством-защитником, охраняя себя и более слабые страны. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя новый спич главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о Крымском мосте.
Напомним, ранее украинский министр пожаловался на доминирующую роль России в Азовском море и традиционно для постмайданной Незалежной начал пугать соседей по Черноморскому региону, что Москва вот-вот и там начнет доминировать. Он призвал объединить усилия Незалежной, Молдавии и Грузии для новой стратегии противоборства РФ.
Также пан Кулеба признал, что проблема Крымского моста и Азовской акватории для киевского режима является сложной и "практически пока неразрешимой" из-за географии. И пожаловался на превращение Москвой Крыма в военную базу.
По мнению российского сенатора, все эти речи глава украинской дипломатии проговаривает под влиянием старших кураторов из НАТО и США.
"Что бы там ни говорил Кулеба, Россия была, есть и будет великой державой с мировым влиянием и высоким уровнем вооружения, в том числе военно-морских сил", – сказал Цеков "Ленте.ру".
Он подчеркнул, что ВС РФ защищают территорию страны, включая Крым, о котором так мечтают сейчас в Киеве, и других государств, на данный момент – в ближневосточном регионе и северной Африке. По его словам, задачи там нашей армии всем известны. А если Украина вознамерится конкурировать с Россией и соревноваться по влиянию, то это ей будет слишком дорого стоить, считает член Совфеда.
Цеков убежден, что натовским странам не удастся добиться доминирующей роли в Черном море. Это место со времен Екатерины II, когда Крым стал частью Российской Империи, накрепко заняла Россия, резюмировал сенатор.
Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский в беседе с журналистами высказал уверенность, что когда ненька "вернет" полуостров, то крымчане с радостью примут украинскую власть. В Республике заявление экс-комика назвали клоунадой.

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