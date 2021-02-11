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В Москве отвергли идею Запада о малой ядерной войне
11 февраля 2021, 17:05 • 176 • Политика
После использования атомной бомбы победителей не останется
Запад отказывается подтвердить договоренность СССР и США от 1985 г. о недопустимости ядерной войны. Это наводит на подозрения, что там рассматривают возможность нанесения ядерного удара. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков в четверг, 11 февраля.
Дипломат отметил, что, в частности, в США нередко звучат публичные заявления о потенциальном использовании ядерного оружия в локальных конфликтах. В Москве такие идеи считают недопустимыми.
"Мы категорически отвергаем концепцию ограниченной ядерной войны",
– подчеркнул Рябков. Он напомнил, что в ядерной войне не может быть победителей и проигравших. Поэтому допускать возможность применения ядерного оружия при выстраивании стратегических военных планов – значит, двигаться в сторону эскалации конфликта.
Москва призывает Вашингтон подтвердить приверженность формуле Горбачева – Рейгана как на двустороннем уровне, так и в формате ядерной пятерки, передает РИА "Новости".
Лидеры СССР и США в 1985 г. заявили о недопустимости ядерной войны и подписали соглашение о том, что не будут стремиться к военному превосходству друг над другом.
На днях военный эксперт рассказал о последствиях ядерного удара для стран, расположенных далеко от военных действий.
О том, что США рассматривают возможность применения ядерного оружия, стало известно из слов представителя Пентагона.
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