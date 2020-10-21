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В Москве оценили желание Франции "вернуть" беглых чеченцев

21 октября 2020, 20:10  •  119 • Политика
Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Парижу напомнили, где вырос и обучался обезглавивший учителя юный радикал
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен высказал странную идею о возможности договориться с Москвой принять назад выходцев из России, большинство из которых представляют чеченскую диаспору в Пятой Республике. Такую оценку дал инициативе парижанина член Совета Федерации и тележурналист Алексей Пушков.
Сенатор напомнил, что Франция и другие страны в Европе сами приняли беженцев в пику РФ, дав им убежище. При этом, западные власти отказались верить предупреждениям Москвы о возможных связях с радикалами некоторых из "гонимых", как, например, братья Царнаевы.
Он отметил, что молодой – 18-летний – террорист, на днях отрезавший голову французскому учителю, проживал на территории Пятой Республики с двухлетнего возраста, где и получил азы местного радикального исламизма.
"Он – часть Франции. И почему же мы должны принимать назад тех, кто вырос и сформировался в этой стране?" – задается вопросом Пушков в своем "телеграм-канале".
Напомним, 16 октября Абдуллах Анзоров (по другим данным Абдулак Абуезидович А.), имевший статус беженца во Франции, в пригороде Парижа обезглавил 47-летнего местного школьного учителя Самюэля Пати. Юноша отомстил за показы педагогом своим ученикам карикатур на пророка Мухаммеда.
Убийство вызвало среди французов громкий резонанс.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон провел совещание, посвященное стратегии борьбы с радикальным исламизмом. Позже министр иностранных дел Дарманен сообщил, что намерен в конце недели посетить Москву, чтобы встретиться с российским коллегой Владимиром Колокольцевым, на что получил "добро" от самого Макрона, сообщает телеканал BFMTV.
По его словам, представители Франции посещают другие государства, ведут с ними откровенный разговор о проблемах радикализма и спрашивают, "могут ли они вновь принять своих уроженцев"

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