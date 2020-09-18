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В Москве оценили сроки Киева по восстановлению Донбасса
18 сентября 2020, 15:30 • 26 • Политика
Украина специально затягивает время, чтобы сделать все на своих условиях
Киев сам разрушил все связи с Донбассом, а теперь заявляет, что на восстановление ему потребуется четверть века. На это обратили внимание в МИД РФ. В ведомстве отметили, что Украина отказывается следовать утвержденному Минскими соглашениями плану урегулирования ситуации в регионе, поэтому придумывает разные отговорки.
Ранее представитель Киева в минской переговорной группе по Донбассу Алексей Резников заявил, что реинтеграция региона с Украиной займет "минимум одно поколение" после окончания конфликта.
"Это цифры, взятые с потолка", -
– прокомментировал РИА "Новости" источник в МИД РФ. Конечно, восстанавливать всегда сложнее и дольше, чем разрушать. Но в данном случае проблема в том, что Киев настроен создать условия не для реинтеграции Донбасса, а его капитуляции.
"Это просто такие игры, которые свидетельствуют о нежелании достигать нормального урегулирования. Они хотят не урегулирования, они хотят капитуляции на своих условиях", – полагают в МИД.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал бедственным положение, в котором оказалось население Донбасса, и пообещал исправить ситуацию после возвращения Киевом контроля над регионом.
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