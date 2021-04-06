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В Москве оценили последствия вступления Украины в НАТО

06 апреля 2021, 18:00  •  129 • Политика
Дмитрий Песков. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
В Кремле напомнили, что киевскому режиму необходимо прислушиваться к мнению миллионов людей на неподконтрольной ему территории
Возможное вступление Украины в Североатлантический блок лишь ухудшит ситуацию внутри самой соборной, а для населения ДНР и ЛНР такое членство Незалежной вообще является "глубоко неприемлемой перспективой". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сегодняшний спич украинского лидера Владимира Зеленского о том, что нахождение Киева в альянсе принесет мир Донбассу.
"Глубоко сомневаемся в том, что это поможет как-то Украине справиться со своей внутренней проблемой. С нашей точки зрения, это еще более усугубит ситуацию. Потому что, говоря о вступлении в НАТО, никоим образом нельзя абстрагироваться от мнения людей", – цитирует РИА "Новости" официальный голос Кремля.
По словам Пескова, если спросить у миллионов людей, проживающих в ДНР и ЛНР, как они воспринимают возможное членство Украины в натовском объединении, то выяснится, что для них это "глубоко неприемлемая перспектива".
При этом пресс-секретарь не стал развернуто отвечать на вопрос, что предпримет Москва для защиты россиян в случае эскалации ситуации в Донбассе. Он лишь подчеркнул, что безопасность и судьбы граждан РФ являются " безусловным приоритетом российского государства" и лично президента страны Владимира Путина.
Песков отметил, что именно киевский режим ведет провокационные действия в зоне разграничения конфликтующих сил в Донбассе, постмайданные власти не могут "отойти от воинствующей тематики, прикрываясь какой-то эфемерной угрозой, взять под контроль все-таки свои подразделения" ВСУ в шахтерском регионе, пишет "Взгляд".
Ранее по вторник, 6 апреля, пан Зеленский в телефонном разговоре пожаловался генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу на то, что ситуация в Донбассе обострилась, а Россия одними реформами ВСУ становить невозможно. Поэтому для Украины единственный путь достичь урегулирования конфликта на востоке – это вступить в альянс, сообщает URA.RU.

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