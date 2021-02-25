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В Москве оценили нового кандидата на пост главы ЦРУ

25 февраля 2021, 16:50  •  70 • Политика
Уильям Бернс. Фото: Anvar Galeev/Russian Look/www.globallookpress.com
Бывший представитель американской дипмиссии понимает важность диалога с Россией, считают власти
Бывший посол Соединенных Штатов в России Уильям Бернс – основной кандидат на пост главы Центрального разведывательного управления. Дипломат хорошо понимал суть российских дел, отстаивал национальные американские интересы, однако при этом осознавал важность диалога между США и Россией. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, выступая перед журналистами.
Представители СМИ попросили пресс-секретаря президента России прокомментировать высказывание Бернса о том, что итогом его работы в РФ стала образовавшаяся на голове седина. Журналисты решили поинтересоваться у российского госслужащего, что могло быть причиной нервных срывов у Бернса в период его работы в РФ.
В ответ Песков отметил, что намерен воздержаться от комментариев, так как не имеет обширных представлений о геронтологии. Тем не менее, добавил официальный представитель Кремля, для Бернса всегда была характерна "сбалансированность", так как он не только отстаивал интересы своей родной страны, но и понимал значение диалога между обоими государствами.
Согласно приведенным данным, Бернс занимал должность американского посла в Москве в период с 2005 по 2008 год. Позднее стал работать на посту заместителя государственного секретаря. Семь лет назад Бернс покинул пост внешнеполитического ведомства, и в настоящее время является главой Фонда Карнеги, передает РИА "Новости".
Сам Бернс накануне заявил, что РФ является ослабевающей державой, которую, тем не менее, не стоит недооценивать. Кандидат на пост ведомства считает, что для эффективного противодействия России Соединенные Штаты должны расширять ряды своих союзников. Таким образом, убежден американский госслужащий, объединенный блок сможет оказать влияние на решения, принимаемые российскими властями.

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