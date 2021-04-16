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В Москве оценили, как Варшава "подпела" США: Пятерых польских дипломатов вышлют из страны
16 апреля 2021, 21:50 • 72 • В мире
В МИД России заявили о высылке пятерых дипломатов Польши. Эти действия стали ответом Варшаве, ранее объявившей о высылке троих представителей нашей дипмиссии у себя в стране.
В МИД России сообщили о высылке пятерых польских дипломатов. Как говорится в сообщении ведомства, в Москве оценили, как быстро Варшава отреагировала на американские действия против нашей страны.
Речь идёт о том, что Варшава объявила троих дипломатов России персонами нон грата.
"Обратили внимание, как быстро в Варшаве подпели администрации США", - говорится в сообщении МИД. В министерстве в свою очередь указали, что из страны будут выдворены пятеро представителей Польши.
Ранее в министерстве указали, что вводят свой ответ в отношении и американских представителей.
В частности, последует высылка сотрудников дипломатических миссий США. Они будут выдворены, соразмерно с осуществлённой американскими властями акцией против наших дипломатов.
Кроме того, в ответ на санкции в ближайшее время будет введён ряд контрмер.
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