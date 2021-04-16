В Москве оценили, как Варшава "подпела" США: Пятерых польских дипломатов вышлют из страны

В МИД России заявили о высылке пятерых дипломатов Польши. Эти действия стали ответом Варшаве, ранее объявившей о высылке троих представителей нашей дипмиссии у себя в стране.

В МИД России сообщили о высылке пятерых польских дипломатов. Как говорится в сообщении ведомства, в Москве оценили, как быстро Варшава отреагировала на американские действия против нашей страны.

Речь идёт о том, что Варшава объявила троих дипломатов России персонами нон грата.

"Обратили внимание, как быстро в Варшаве подпели администрации США", - говорится в сообщении МИД. В министерстве в свою очередь указали, что из страны будут выдворены пятеро представителей Польши.

Ранее в министерстве указали, что вводят свой ответ в отношении и американских представителей.

В частности, последует высылка сотрудников дипломатических миссий США. Они будут выдворены, соразмерно с осуществлённой американскими властями акцией против наших дипломатов.

Кроме того, в ответ на санкции в ближайшее время будет введён ряд контрмер.