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В Москве оценили два сценария "возвращения" Крыма Киеву

30 августа 2021, 21:40  •  26 • Политика
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Власти Незалежной призвали попробовать возвратить на родину уехавших за лучшей жизнью в Европу и РФ граждан страны
Представители Незалежной раз за разом предлагают несерьезные популистские прожекты по "возвращению" Крыма в лоно неньки. Очередными такими идеями отметился бывший замминистра иностранных дел Украины Александр Чалый. Его планы прокомментировал "Ленте.ру" первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Ранее пан Чалый в эфире телеканала "Наш" назвал два способа "возвращения" Крыма в состав Украины. Первый из них идет под кодовым сценарием "Карфаген должен быть разрушен" – "абсолютно конфронтационная" стратегия, от которой постепенно отказывается Запад в силу ее неэффективности. Сей прожект, по замыслу украинца, может привести к развалу России и сыграть на руку киевскому режиму.
Кроме того, Незалежная не в состоянии "договориться по Крыму" из-за принципиальной позиции Москвы, но ситуацию изменят успехи украинского государства. И тогда к нему сами захотят присоединиться все регионы России. Как именно постмайданные власти могут осуществить оба сценария, дипломат уточнять не стал, передает РИА "Новости".
Джабаров считает, что Запад не идет на конфронтацию с Москвой не в силу своей слабости, как утверждает пан Чалый, а потому что в этом нет смысла. По его словам, зарубежные политики рассуждают о российском полуострове так, будто он безлюден. Однако в регионе проживают около двух миллионов человек, и эти "люди семь лет назад сказали свое слово, что хотят вернуться назад в Россию", заметил сенатор.
Что касается второго сценария, то тут Украине предстоит долгий путь для процветания, чтобы стать привлекательным для россиян государством, подчеркнул Джабаров.
По его мнению, прежде чем говорить о "присоединении" регионов РФ к Незалежной, нужно киевскому режиму добиться возвращения на родину украинцев, уехавших из страны на заработки или за лучшей жизнью, в том числе в Россию.
Добавим, с берегов Днепра периодически звучат заявления о том, каким образом и когда соборная имеет возможность "вернуть" Крым. Чаще всего местный истеблишмент разных уровней выражает надежды на "распад" Российской Федерации. Причем подобным прожектам отдают предпочтение даже дипломаты.
Так, в начале августа экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко в одном из интервью высказал мысль, что Западу был бы выгоден развал РФ на несколько "нормальных" стран и произойдет это уже через 20 лет. Причем, как это масштабное событие может не задеть саму Незалежную, украинец не стал прогнозировать.

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