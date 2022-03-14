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В Москве отменили обязательное ношение масок

14 марта 2022, 15:40  •  173 • Политика
Сергей Собянин сообщил об отмене обязательного ношения масок в Москве.
Со вторника, 15 марта, в Москве продолжится смягчение коронавирусных ограничений, сообщил мэр Сергей Собянин. В том числе отменяется обязательное требование о ношении масок. Кроме того, будет снят контроль за ковидом в компаниях и на предприятиях.
Решение принято в связи с кратным снижением заболеваемости коронавирусом. 14 марта суточная заболеваемость опустилась ниже отметки в 1000 человек. Подобное происходит впервые за 1,5 года.
Отмена ковидных требований для бизнеса станет ещё и поддержкой в непростые времена, считает Собянин. В том числе теперь не нужно измерять температуру тела работников или, например, устанавливать разделительные перегородки в офисах. Эти меры возможны, но совершенно необязательны.
Опасности в отмене масочного режима и санитарных требований к бизнесу сегодня нет. Значительная часть москвичей вакцинированы (а многие уже успели переболеть ковидом), угроза заражения "омикроном" не страшнее других ОРВИ, да и в случае чего наши врачи всегда помогут: система здравоохранения работает без перегрузок, а поликлиники и больницы накопили огромный опыт лечения коронавируса, - заверил Собянин, добавив. - Аналогичные шаги по смягчению коронавирусных ограничений принимают и за рубежом. Так, власти Франции на этой неделе отменили обязательное ношение масок в помещениях. Ранее то же самое сделали в США, Венгрии, Норвегии, Великобритании и других странах.

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