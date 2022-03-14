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В Москве отменили обязательное ношение масок
14 марта 2022, 15:40 • 173 • Политика
Сергей Собянин сообщил об отмене обязательного ношения масок в Москве.
Со вторника, 15 марта, в Москве продолжится смягчение коронавирусных ограничений, сообщил мэр Сергей Собянин. В том числе отменяется обязательное требование о ношении масок. Кроме того, будет снят контроль за ковидом в компаниях и на предприятиях.
Решение принято в связи с кратным снижением заболеваемости коронавирусом. 14 марта суточная заболеваемость опустилась ниже отметки в 1000 человек. Подобное происходит впервые за 1,5 года.
Отмена ковидных требований для бизнеса станет ещё и поддержкой в непростые времена, считает Собянин. В том числе теперь не нужно измерять температуру тела работников или, например, устанавливать разделительные перегородки в офисах. Эти меры возможны, но совершенно необязательны.
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