В Москве отменили обязательное ношение масок

Сергей Собянин сообщил об отмене обязательного ношения масок в Москве.

Со вторника, 15 марта, в Москве продолжится смягчение коронавирусных ограничений, сообщил мэр Сергей Собянин. В том числе отменяется обязательное требование о ношении масок. Кроме того, будет снят контроль за ковидом в компаниях и на предприятиях.

Решение принято в связи с кратным снижением заболеваемости коронавирусом. 14 марта суточная заболеваемость опустилась ниже отметки в 1000 человек. Подобное происходит впервые за 1,5 года.

Отмена ковидных требований для бизнеса станет ещё и поддержкой в непростые времена, считает Собянин. В том числе теперь не нужно измерять температуру тела работников или, например, устанавливать разделительные перегородки в офисах. Эти меры возможны, но совершенно необязательны.