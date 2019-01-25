В Москве открылось представительство Приднестровья

Россия не меняет позицию по приднестровскому урегулированию

В центре Москвы на Новом Арбате открылось представительство Приднестровской Молдавской Республики. Официально представительство зарегистрировано в России как общественная организация – Фонд развития социальных и культурных связей «Приднестровье». Подчиняется представительство внешнеполитическому ведомству ПМР.

Накануне открытия представительства Приднестровья в МИД России официально заявили, что его открытие не меняет принципиальную позицию Российской Федерации по приднестровскому урегулированию.

«Подобные структуры учреждались в Москве и ранее. Мы исходим из того, что в соответствии с уставом этой новой организации предметом её деятельности является: содействие в налаживании социально-культурных, социально-экономических связей; поддержание прямых контактов в Москве, взаимодействие с общественными организациями; сохранение и развитие культуры народов Приднестровья и её интеграции в российскую и мировую культуру и с этой целью организация печатных изданий и выставок. Хотелось бы подчеркнуть, что открытие Фонда «Приднестровье» не меняет принципиальную позицию Российской Федерации по приднестровскому урегулированию», – сообщает пресс-служба МИД РФ.

В своём выступлении на церемонии открытия представительства в Москве глава ПМР Вадим Красносельский подчеркнул, что «на референдуме 2006 года народ Приднестровья однозначно высказался за независимость Приднестровской Молдавской Республики с дальнейшим присоединением к Российской Федерации, с которой Приднестровье связывает очень многое».

«Россия выполняет эффективную миротворческую миссию на берегах Днестра, и за 26 лет её проведения ни один миротворец не погиб. Россия является гарантом переговорного процесса формата 5+2», – отметил президент ПМР.

Однако, по его словам, в России мало знают о том, что происходит в Приднестровье, какие проблемы приходится решать его жителям. «Данное представительство будет играть очень важную роль в информационном прорыве», – заявил Красносельский.

По случаю открытия Фонда «Приднестровье» в России, выступил первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. «Россия должна поддерживать своих соотечественников везде и особенно там, где ради свободы, независимости и сохранения своего облика, исторического предопределения люди были вынуждены взяться за оружие, чтобы предотвратить ассимиляцию и унижение собственного достоинства», – сказал он.

«Россия пользуется среди приднестровцев стопроцентной поддержкой. Мы чувствуем, что мы – единая нация. Говорить о существовании приднестровцев отдельно от России или о России отдельно от приднестровцев невозможно. Мы – один народ, мы это ощущаем», – считает председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Пушков.

По его мнению, Россия и Приднестровье оказались разорванными после распада Советского Союза. Но Россия никогда не отвернётся и не забудет, что там живут бывшие соотечественники. «Уверен, что ваше представительство станет активной точкой сбора ваших друзей и взаимодействия между основной Россией и малой Россией, которой является Приднестровье», – заключил российский депутат.

Григорий Маракуца, генсек Межпарламентской Ассамблеи непризнанных государств, бывший председатель парламента ПМР рассказал, что нужно делать для того, чтобы Республике добиться признания. «Работать надо! Иметь свои представительства, своих людей, возможность распространять печатные издания и вообще информацию о своём государстве. Поэтому открытие представительства – это важное событие», – уверен он.

Незадолго до открытия Фонда «Приднестровье» в Москве президент ПМР Вадим Красносельский в интервью украинским СМИ заявил, что «возвращение к идее федеративного статуса Приднестровья в составе Молдовы уже неактуально». «Понимаете, чтобы куда-то идти в гости, надо, чтобы там были такие условия, чтобы мы чувствовали: там лучше. А на сегодняшний день в Молдове хуже, чем у нас, понимаете?! Зачем нам туда идти, если там хуже? Я с большим уважением отношусь к молдавскому народу. Но прежде чем нас к себе звать, создайте условия – и пусть народ решает, когда он эти условия увидит», – сказал руководитель ПМР.

Между тем, в Кишинёве возмутились открытием приднестровского представительства в Москве. Чтобы прояснить ситуацию в МИДЕА был вызван посол России, однако Олег Васнецов чётко дал понять: Фонд «Приднестровье» – некоммерческая организация для налаживания культурных связей. Собственно, молдавскому правительству не понравилась вывеска с указанием «официального представительства» ПМР: в министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдовы увидели в табличке опасность для суверенитета и целостности страны.