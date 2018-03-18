В Москве опечатывают урны для голосования из-за массового вброса бюллетеней

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При финальном подсчете голосов бюллетени из опечатанных урн учитываться не будут.

В Москве из-за вбросов избирательных бюллетеней опечатали урны для голосования. Это произошло на двух избирательных участках, где произошло нарушение. Подробностями поделился глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Он сообщил, что на избирательном участке №1204 был зафиксирован случай вброса двух бюллетеней для голосования одним избирателем. В связи с этим было принято решение опечатать урну. Аналогичное происшествие случилось на участке №1353.

Горбунов подчеркнул, что с целью недопущения махинаций на выборах в чью-либо пользу урны были опечатаны, а их содержимое при финальном подсчете учитываться не будет. Ранее массовый вброс бюллетеней также был зафиксирован на камеру в подмосковном городе Люберцы.

"Принято решение опечатать урны и при подведении итогов все бюллетени этой урны будут признаны недействительными", - цитирует РИА Новости слова Горбунова.