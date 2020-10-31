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В Москве обозначили условие для оказания помощи Еревану
31 октября 2020, 13:00 • 33 • Политика
В МИД ответили на просьбу Пашиняна
Российская сторона отреагировала на письмо армянского премьера, которое он ранее направил президенту Владимиру Путину.
Во внешнеполитическом ведомстве ответили Николу Пашиняну и назвали условие для оказания помощи. Россия поддержит Армению в том случае, если военный конфликт из Нагорного Карабаха перейдет на территорию страны. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел.
Тем временем Азербайджан высказался об участии третьих стран в столкновениях. С заявлением выступил президент Ильхам Алиев. В беседе с немецким телеканалом ARD он подчеркнул, что не видит оснований участия в карабахском конфликте третьей стороны. Более того, Баку не желает, чтобы в ситуацию вмешивались другие страны. Обосновал свое высказывание Алиев тем, что Азербайджан считает все соседние страны друзьями и партнерами, пишет Bfm.
Напомним, ранее Пашинян запросил срочные консультации, которые определят, какую помощь Россия может оказать Армении на фоне эскалации конфликта в Карабахе. Накануне премьер также высказался за присутствие наших миротворцев на территории, где сейчас идут бои.
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