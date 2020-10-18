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В Москве не стало продюсера фильма "Хочу в тюрьму"

18 октября 2020, 07:45  •  82 • Политика
Скончался продюсер фильмов "Водитель для Веры" и "Хочу в тюрьму" Михаил Зильберман. Он ушёл из жизни в пятницу, 16 октября, в возрасте 68 лет.
В Москве скончался известный кинопродюсер и член Союза кинематографистов России Михаил Зильберман. О его смерти рассказали в пресс-службе Союза кинематографистов РФ.
Сообщается, что Зильберман ушёл из жизни в пятницу, 16 октября, в возрасте 68 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Союз кинематографистов России принёс соболезнования родным и близким Михаила Зильбермана.
Отмечается, что за свою карьеру он спродюсировал порядка 30 кинокартин. Наиболее известными среди них стали "Водитель для Веры", "Хочу в тюрьму" и "Папа".

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