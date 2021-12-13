В Москве назвали условие военного ответа на действия НАТО

Фото: Sebastian Willnow / dpa / www.globallookpress.com

Россия больше не доверяет словам представителей Североатлантического альянса

США и НАТО предпринимают шаги, угрожающие безопасности России. Если они не остановятся или не дадут Москве юридических гарантий безопасности, конфронтация выйдет на новый уровень. Об этом предупредил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат пояснил, что сейчас наибольшую обеспокоенность Москвы вызывает готовность стран НАТО создавать и размещать у себя вооружения, ранее попадавшие под запрет Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

США вышли из этого соглашения в 2019 году в одностороннем порядке, в результате чего оно прекратило существование. Однако Россия до сих пор добровольно придерживается моратория, не нарушая рамки ДРСМД, и призывает к этому же США и НАТО. В противном случае РФ займется созданием таких вооружений, и это будет "новый виток конфронтации", передает РИА "Новости".

"Отсутствие прогресса в направлении политико-дипломатического решения этой проблемы приведет к тому, что наш ответ будет военным и военно-техническим",

– прямо заявил Рябков. Он подчеркнул, что у Москвы больше нет доверия к НАТО, поэтому голословные заверения западных партнеров, что они не вынашивают антироссийских планов или что они не собираются делать ядерные ракеты, ее не устраивают.

"Мы много раз оказывались в ситуации, когда сегодня заявляется одно, послезавтра другое, еще через год – третье, и все это делается как ни в чем не бывало. И одна из причин, по которой Россия сейчас на самом высоком уровне требует юридических, правовых гарантий безопасности",

– пояснил дипломат. По его словам, Москва разочарована поведением европейских лидеров, которые слепо следуют "методичкам" из Вашингтона и ставят на кон безопасность всего континента.

Ранее американский эксперт заверил, что никаких гарантий Россия от США и НАТО не добьется.