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В Москве назвали странным заявление Евросовета о новых выборах в Белоруссии
20 августа 2020, 06:30 • 38 • Политика
Москва считает странным заявление Европейского совета о необходимости проведения новых выборов в Белоруссии, заявил в среду, 19 августа, «РИА Новости» российский информированный источник.
Ранее в среду по итогам саммита ЕС премьер-министр Польши Матеуш Муравецкий заявил, что выборы в Белоруссии не являются демократичными и должны быть проведены повторно.
«Это очень странно слышать, потому что европейцы отказались наблюдать за выборами в Белоруссии, а давать объективные оценки могут только те, кто наблюдал за выборами. Они за выборами не наблюдали», — сказал собеседник агентства, добавив, что данное заявление является «еще одним элементом внешнего давления и попытки вмешательства во внутренние дела Белоруссии».
19 августа глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Европейский союз не признал результаты выборов в Белоруссии и пообещал введение санкций в отношении значительного числа официальных лиц Белоруссии, которые «ответственны за насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов» в стране.
В этот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил МИДу страны организовать работу по информированию глав западных государств о ситуации в республике.
В Белоруссии после выборов президента 9 августа продолжаются протесты. На улицы страны вышли люди, которые не согласны с результатами голосования. По данным Центризбиркома, победителем в шестой раз подряд стал Лукашенко.
Демонстрации сопровождаются задержаниями и применением силы со стороны правоохранительных органов. Погибли трое гражданских. Лукашенко, комментируя столкновения милиции и участников протестов, возложил ответственность за жестокость в ходе акций на оппозицию.
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