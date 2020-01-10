В Москве назвали события в Абхазии внутренним делом республики

В МИД России прокомментировали ситуацию в Абхазии, назвав происходящее там внутренним делом республики. Заявление опубликовано на сайте ведомства в пятницу, 10 января.

В министерстве также выразили надежду на скорейшую стабилизацию обстановки «через прямой мирный диалог заинтересованных сторон».

9 января в столице республики Сухуме прошли сразу две протестные акции. Изначально группа митингующих-оппозиционеров собралась у здания Верховного суда, который снова начал рассматривать иск кандидата в президенты от партии «Амцахара» («Родовые огни») Алхаса Квицинии. Претензии касаются решения суда первой инстанции, признавшего действительными итоги прошлогодних выборов главы республики. Оттуда протестующие направились к зданию администрации президента.

Поводом для второй акции стало недавнее убийство, одним из фигурантов которого оказался предположительно сотрудник охраны президента Рауля Хаджимбы.

В итоге оппозиция начала штурмовать здание администрации президента Абхазии, а позже захватила его. На месте происходили локальные стычки между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов.

На этом фоне парламент Абхазии принял проект постановления, в котором депутаты обратились к президенту страны Раулю Хаджимбе с предложением об отставке для стабилизации ситуации в государстве. Однако президент отказался покидать свой пост.

Первый заместитель главы администрации президента Дмитрий Шамба 10 января объяснил, что глава республики видит решение кризиса в переговорах и поэтому не собирается уходить в отставку.

В то же время участники митинга, начавшегося 9 января, в пятницу вновь начали собираться около здания администрации президента Абхазии.