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В Москве нашли ответ Вашингтону на решение совмещать флаги США и ЛГБТ в посольствах
23 апреля 2021, 22:30 • 190 • Политика
Вашингтон продолжает навязывать по всему миру американские "ценности"
Член Совета Федерации Алексей Пушков высмеял решение главы Госдепа Энтони Блинкена об установке над зданиями посольств США рядом с национальным флагом радужное знамя ЛГБТ. Об этом сенатор написал сегодня в своем телеграм-канале.
"Чтобы никто не пребывал в иллюзиях, будто это внутренний выбор США. Нет – это заявка на экспансию новых американских ценностей. И их распространение на весь мир. Это их кредо", – подчеркнул Пушков.
Политик предложил в качестве ответной меры вывешивать над посольствами России кроме национального флага Знамя Победы.
Ранее в пятницу стало известно о распоряжении Блинкена устанавливать на флагштоке с государственным символом еще и стяг "гордости" во всех американских посольствах и генконсульствах в поддержку ЛГБТ. Вероятно, следующим шагом будет установка ниже "радужного" флажка движения Black Lives Matter. И не исключено, что свои права на флагшток заявят организации любителей рыбной ловли и НЛО.
Напомним, в июне прошлом году ряд западных дипмиссий в Москве, в том числе США, вывешивали элгэбэтешную символику. На это наш МИД также с иронией отреагировал композицией Поля Мориа "El Bimbo", звучащей в гей-баре "Голубая устрица" в комедийном голливудском фильме "Полицейская академия".
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