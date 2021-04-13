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В Москве начались консультации с украинской политической эмиграцией

13 апреля 2021, 15:55  •  298 • Украина
Освобождённую от майданщиков часть Украины решено не включать в состав России, а сформировать из этих территорий «альтернативное» украинское государство – в пику Украине победившего майдана. Как известно, накануне своего бегства экс-президент Виктор Янукович обратился к российскому руководству за помощью, но, не дождавшись её, пустился в бега. Обращение, между тем, сохраняет законность все эти годы (ибо последним законным главой украинского государства остаётся, как ни крути, Янукович).
Так что, случись военная операция, формально она будет проведена во исполнение обращения законного президента Украины – пусть и с некоторым запозданием. Что, ни в коем случае, не отменяет и даже не умаляет законности её проведения. Но, в таком случае, возглавить освобождённые от майданщиков территории непременно должны представители последнего законного правительства страны Николая Азарова – или сам бывший украинский премьер, проживающий в Москве в эмиграции. Азаров неоднократно подчёркивал, что, хотя подобные обращения к нему якобы «не поступают», в случае необходимости он будет готов взять на себя такую ответственность. Аналогично высказывались бывший вице-премьер Арбузов и бывший глава МВД Украины Захарченко – последний недавно ещё раз подтвердил свою готовность взять на себя руководство освобождёнными областями Украины. Янукович, как известно, от предложения стать «альтернативным президентом» освобождённой Украины наотрез отказался.
На днях в Москве прошли консультации, в которых приняли участие представители украинской политической эмиграции. По сути, это были смотрины будущего украинского руководства. Примечательно, что подбирали, скорее, не политиков, а опытных управленцев, знакомых с положением дел в Харьковской, Одесской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областях. Поговаривают, что в консультациях принимал участие бывший глава харьковской администрации Михаил Добкин (по телефону). Судя по упомянутым областям, более-менее ясно, какие субъекты могут войти в состав нового украинского государства. Что ещё примечательно – в ходе консультаций не упоминалась Днепропетровская область.

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