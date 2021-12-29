В Москве может появиться посол Талибана*: В Афганистане готовы к диалогу

Захватившее Афганистан движение "Талибан"* намерено прислать посла в Москву.

Находящиеся у власти в Афганистане представители "Талибана"* намерены назначить посла в России.

"У нас есть план, особенно по действующим посольствам, мы планируем назначить посла в Москве, мы его назначим. Это дипломатический шаг", - рассказал "РИА Новости" официальный представитель исламистов Забиулла Муджахид.

Дипломат отметил, что Афганистану важны дипломатические отношения и работа посольств. Сроки назначения посла не названы.

Муджахид отметил, что Россия пока не представила талибам* условий признания сформированного правительства после захвата власти в Кабуле. Он уверен, что признание будет способствовать доверию между странами, в том числе со стороны США.

Талибы* захватили всю территорию Афганистана в конце августа 2021 года, после вывода войск США. Президент Ашраф Гани бежал в ОАЭ.

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.