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В Москве может появиться посол Талибана*: В Афганистане готовы к диалогу

29 декабря 2021, 22:25  •  69 • Политика
Захватившее Афганистан движение "Талибан"* намерено прислать посла в Москву.
Находящиеся у власти в Афганистане представители "Талибана"* намерены назначить посла в России.
"У нас есть план, особенно по действующим посольствам, мы планируем назначить посла в Москве, мы его назначим. Это дипломатический шаг", - рассказал "РИА Новости" официальный представитель исламистов Забиулла Муджахид.
Дипломат отметил, что Афганистану важны дипломатические отношения и работа посольств. Сроки назначения посла не названы.
Муджахид отметил, что Россия пока не представила талибам* условий признания сформированного правительства после захвата власти в Кабуле. Он уверен, что признание будет способствовать доверию между странами, в том числе со стороны США.
Талибы* захватили всю территорию Афганистана в конце августа 2021 года, после вывода войск США. Президент Ашраф Гани бежал в ОАЭ.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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