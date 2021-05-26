Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Батька исполнил красиво": Маргарита Симоньян - о спецоперации Лукашен...
Двоюродный брат Немцова бьёт в набат: "Кажется, начинаю понимать..."
На Украине "поджали хвост" после решения Вашингтона: "Тревожно&qu...
"Не протянут 4 года": Британцы "попрощались" с США после сло...
Главная / Политика

В Москве лишились работы почти 80 сотрудников чешского посольства

26 мая 2021, 08:00  •  203 • Политика
В Москве лишились работы почти 80 местных сотрудников посольства Чехии. Об этом журналистам сообщила представитель МИД Чехии Эва Давидова.
Уточняется, что на данный момент извещение об увольнении получил 71 местный работник в посольстве Чехии в Москве, в Чешском доме и в Чешском центре.
"До конца мая будут уволены ещё восемь местных работников, таким образом, общее число уволенных составит 79 человек", - сказано в сообщении.
Все уволенные являются гражданами России. По словам Давидовой, число местных работников, также граждан России, в соответствии с решением Москвы, составит 19 человек.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



203
Источник
Похожие новости
26 мая 2021, 03:25
"Начнёшь говорить - бойкот": Макаревичу раскрыли глаза на "изменчивый мир"
25 мая 2021, 23:45
В США ждут от Путина торт на переговорах с Байденом
26 мая 2021, 01:35
США испугались военных учений России в Баренцевом море: NI назвал причину
26 мая 2021, 08:00
"Я виноват перед вами". Раскаяние российского министра напомнило о дне… когда снизу постучали
26 мая 2021, 06:10
Европа хочет избавиться от влияния США, но есть лишь один способ - политолог
26 мая 2021, 08:00
"Партизанский" план Зеленского разгадали в Раде: Главное - не больше двух в отряде
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 мая 2021, 21:30
Норкин одной фразой обнулил эффект Манижи
19 мая 2021, 10:05
Лавров замер от хамства "Би-би-си": "Это такие манеры?"
23 мая 2021, 03:55
Блогер объединил цитаты Путина и Лаврова. Русские рыдали: "Вы хоть понимаете, что натворили?"
24 мая 2021, 04:40
"Батька исполнил красиво": Маргарита Симоньян - о спецоперации Лукашенко
19 мая 2021, 11:55
Business Insider показал, во что Москва "превратила" Крым: На первый взгляд неприступен, но...
19 мая 2021, 10:05
"Америка, помоги!" Олигарх признался, что готовил переворот
22 мая 2021, 21:30
Власти Украины поставили ультиматум по водной блокаде Крыма
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.