В Москве лишились работы почти 80 сотрудников чешского посольства

В Москве лишились работы почти 80 местных сотрудников посольства Чехии. Об этом журналистам сообщила представитель МИД Чехии Эва Давидова.

Уточняется, что на данный момент извещение об увольнении получил 71 местный работник в посольстве Чехии в Москве, в Чешском доме и в Чешском центре.

"До конца мая будут уволены ещё восемь местных работников, таким образом, общее число уволенных составит 79 человек", - сказано в сообщении.

Все уволенные являются гражданами России. По словам Давидовой, число местных работников, также граждан России, в соответствии с решением Москвы, составит 19 человек.