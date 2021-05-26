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В Москве лишились работы почти 80 сотрудников чешского посольства
26 мая 2021, 08:00 • 203 • Политика
В Москве лишились работы почти 80 местных сотрудников посольства Чехии. Об этом журналистам сообщила представитель МИД Чехии Эва Давидова.
Уточняется, что на данный момент извещение об увольнении получил 71 местный работник в посольстве Чехии в Москве, в Чешском доме и в Чешском центре.
"До конца мая будут уволены ещё восемь местных работников, таким образом, общее число уволенных составит 79 человек", - сказано в сообщении.
Все уволенные являются гражданами России. По словам Давидовой, число местных работников, также граждан России, в соответствии с решением Москвы, составит 19 человек.
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