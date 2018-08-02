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В Москве к выборам мэра планируют устроить концерт для избирателей, голосующих впервые

02 августа 2018, 12:54  •  50 • Политика

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Мосгоризбирком рассматривает возможность проведения концерта для людей, которые впервые в жизни будут участвовать в голосовании на предстоящих выборах мэра Москвы. Об этом в четверг заявил член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут на встрече членов комиссии с молодежными организациями Москвы по подготовке к предстоящим выборам.

"Уже был положительный опыт, когда на прошедших выборах были организованы мероприятия, концерты с артистами для избирателей, голосующих впервые. Хорошо то, что многие артисты, которые интересны сейчас молодежи, откликались на просьбу принять участие в концертах, которые проходили после выборов. Я думаю, что мы такую же работу будем проводить на этих выборах. Мы обязательно, я думаю, воплотим эту идею", - сказал он.

Реут добавил, что состав артистов на этом концерте, как ожидается, определит открытое голосование среди москвичей.

В ходе встречи он попросил участников молодежных организаций распространять через свою среду информацию о выборах мэра города. "Мы просим обойти ваших соседей, по дачам в том числе, опубликовать в социальных сетях информацию о предстоящих выборах и новшествах", - пояснил Реут.

Выборы пройдут в единый день голосования 9 сентября. За пост столичного градоначальника поборются пять кандидатов: депутат Мосгордумы Михаил Балакин ("Союз горожан"), председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР), бывший депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим Кумин (КПРФ), глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов ("Справедливая Россия") и действующий мэр столицы Сергей Собянин, баллотирующийся как самовыдвиженец.

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