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В Москве Игорь Дондон обсудил вопросы поставок газа и торговли

03 сентября 2019, 14:54  •  129 • Украина
Президент Молдовы Игорь Додон 2 сентября посетил Москву с однодневным рабочим визитом, где провёл встречи с вице-премьером, специальным представителем президента РФ по торгово-экономическим отношениям Дмитрием Козаком и председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером.
Вместе с Игорем Додоном в Москву прибыли советники главы государства Ион Кику и Аурелиу Чокой, министр экономики Вадим Брынзан и председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан.
Главный вопрос, который обсуждался на встрече, – обеспечение поставок российского газа в Молдавию и возможность получения скидок на его цену. О какой скидке может идти речь – не сообщается.
Напомним, что действующий контракт на закупку российского газа заканчивается 31 декабря, будут ли продолжены поставки газа через территорию Украины (именно оттуда идёт газ в Молдову), пока не известно. К тому же транзит газа через Украину, которая отныне попадает под российские санкции, приведёт к его удорожанию для населения.
Кроме вопроса поставки российского газа стороны обсудили подготовку к предстоящему заседанию молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое должно состояться 19 сентября.
«А также такие насущные проблемы, как выдача российских разрешений на транспортные перевозки, поставки консервной и винодельческой продукции», – прокомментировал итоги визита Игорь Додон на своей странице в социальной сети Facebook.
Президент отметил, что «благодаря достигнутым с российской стороной договорённостям, за первые шесть месяцев существенно вырос экспорт молдавской плодоовощной продукции, в том числе яблок – на 35 %, консервной продукции – на 31 %, винной продукции – на 42 %».
Ну а после визита в Молдову экспертов Россельхознадзора и Роспотребнадзора можно надеяться на расширение списка молдавских товаров для экспорта в Россию, считает президент Молдовы.
Молдавская делегация также рассказала о том, как идёт подготовка к проведению Второго Молдавско-российского экономического форума, проведение которого в Кишинёве запланировано на 20-21 сентября.
«В заключение встречи с удовлетворением отметил позитивную динамику двусторонних молдавско-российских отношений, что позволяет надеяться на укрепление стратегического партнёрства между нашими странами на долгосрочной основе. Выразили единое мнение, что все проблемы можно решить при наличии доброй воли», – констатировал Игорь Додон.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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