В Москве и Подмосковье новые карантинные правила. Полный список

По итогам обращения президента России Владимира Путина к народу страны Кремль опубликовал список поручений главы государства и подробные разъяснения к ним. Информация была размещена на официальном сайте Кремля.

Поручения Путина

Всего в списке представлено восемь различных поручений, направленных на поддержку граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавирусной инфекции, а также меры, направленные на сдерживание распространения смертельного вируса. В список вошли:

Начать с 1 апреля выплаты в размере 5 тыс. руб. на детей в возрасте до 3 лет семьям, имеющим право на маткапитал; Начать с 1 июня осуществление выплат малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет в размере половины прожиточного минимума; Осуществить в апреле выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к юбилею Победы; Увеличить максимальное пособие по безработице до МРОТ до конца года, то есть до 12 130 рублей; Организовать беспрерывный мониторинг экономической ситуации в стране; Утвердить к 15 апреля план по кредитованию реального сектора экономики; Подготовить к 20 апреля поправки о кредитных каникулах граждан России; Отсрочить на полгода уплату налогов для субъектов малого и среднего предпринимательства и уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для микропредприятий.

Нерабочая неделя

Ещё одной мерой, направленной на разрешение коронакризиса, стало объявление нерабочей недели. Цель - добиться того, чтобы как можно больше людей не покидали свои дома и находились в самоизоляции. Продолжить работу разрешили тем, кто занимается трудом в удалённом режиме, а также работникам продуктовых магазинов, аптек и других жизненно важных бизнесов.

Дополнительные меры в Москве

Власти Москвы объявили всеобщий режим самоизоляции. Он вступает в силу с 30 марта и предусматривает домашний режим для всех жителей Москвы независимо от возраста. Покидать жильё разрешено лишь в крайних случая. К ним относятся:

Обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью; Поездки на работу, если вы обязаны ходить на работу; Совершение покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; Выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания); Необходимость вынести бытовой мусор.

Как говорится в сообщении столичного градоначальника Сергея Собянина, в ближайшие дни после проведения технических и организационных мероприятий "выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы".

Дополнительные меры в Подмосковье

В Московской области также вводятся ограничения для недопущения распространения вируса.

Они похожи на московские правила, при этом подмосковные власти также разрешают гражданам отлучаться от дома не только в магазин и аптеку, но и в банк, а также в салон связи.

Как и в столице, в области пациентам с подтверждённой коронавирусной инфекцией и тем, кто помогает предупредить распространение инфекции, противовирусные препараты выдаются бесплатно.

Безработные с 1 апреля начнут получать региональную компенсацию. Включая все обязательные выплаты по безработице, сумма составит 15 000 рублей. В Москве выплаты повыше - сумма компенсации для тех, кто потерял работу, составит 19 500 рублей.