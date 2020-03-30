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В Москве и Подмосковье новые карантинные правила. Полный список

30 марта 2020, 09:35  •  173 • Политика
Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом, а мэр Москвы Сергей Собянин озвучил дополнительные меры по сдерживанию распространения эпидемии в столице.
По итогам обращения президента России Владимира Путина к народу страны Кремль опубликовал список поручений главы государства и подробные разъяснения к ним. Информация была размещена на официальном сайте Кремля.

Поручения Путина

Всего в списке представлено восемь различных поручений, направленных на поддержку граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавирусной инфекции, а также меры, направленные на сдерживание распространения смертельного вируса. В список вошли:
  1. Начать с 1 апреля выплаты в размере 5 тыс. руб. на детей в возрасте до 3 лет семьям, имеющим право на маткапитал;
  2. Начать с 1 июня осуществление выплат малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет в размере половины прожиточного минимума;
  3. Осуществить в апреле выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к юбилею Победы;
  4. Увеличить максимальное пособие по безработице до МРОТ до конца года, то есть до 12 130 рублей;
  5. Организовать беспрерывный мониторинг экономической ситуации в стране;
  6. Утвердить к 15 апреля план по кредитованию реального сектора экономики;
  7. Подготовить к 20 апреля поправки о кредитных каникулах граждан России;
  8. Отсрочить на полгода уплату налогов для субъектов малого и среднего предпринимательства и уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для микропредприятий.

Нерабочая неделя

Ещё одной мерой, направленной на разрешение коронакризиса, стало объявление нерабочей недели. Цель - добиться того, чтобы как можно больше людей не покидали свои дома и находились в самоизоляции. Продолжить работу разрешили тем, кто занимается трудом в удалённом режиме, а также работникам продуктовых магазинов, аптек и других жизненно важных бизнесов.

Дополнительные меры в Москве

Власти Москвы объявили всеобщий режим самоизоляции. Он вступает в силу с 30 марта и предусматривает домашний режим для всех жителей Москвы независимо от возраста. Покидать жильё разрешено лишь в крайних случая. К ним относятся:
  1. Обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью;
  2. Поездки на работу, если вы обязаны ходить на работу;
  3. Совершение покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке;
  4. Выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);
  5. Необходимость вынести бытовой мусор.
Как говорится в сообщении столичного градоначальника Сергея Собянина, в ближайшие дни после проведения технических и организационных мероприятий "выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы".

Дополнительные меры в Подмосковье

В Московской области также вводятся ограничения для недопущения распространения вируса.
Они похожи на московские правила, при этом подмосковные власти также разрешают гражданам отлучаться от дома не только в магазин и аптеку, но и в банк, а также в салон связи.
Как и в столице, в области пациентам с подтверждённой коронавирусной инфекцией и тем, кто помогает предупредить распространение инфекции, противовирусные препараты выдаются бесплатно.
Безработные с 1 апреля начнут получать региональную компенсацию. Включая все обязательные выплаты по безработице, сумма составит 15 000 рублей. В Москве выплаты повыше - сумма компенсации для тех, кто потерял работу, составит 19 500 рублей.
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