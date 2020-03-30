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В Москве и Подмосковье новые карантинные правила. Полный список
30 марта 2020, 09:35 • 173 • Политика
Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом, а мэр Москвы Сергей Собянин озвучил дополнительные меры по сдерживанию распространения эпидемии в столице.
По итогам обращения президента России Владимира Путина к народу страны Кремль опубликовал список поручений главы государства и подробные разъяснения к ним. Информация была размещена на официальном сайте Кремля.
Поручения Путина
Всего в списке представлено восемь различных поручений, направленных на поддержку граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавирусной инфекции, а также меры, направленные на сдерживание распространения смертельного вируса. В список вошли:
Нерабочая неделя
Ещё одной мерой, направленной на разрешение коронакризиса, стало объявление нерабочей недели. Цель - добиться того, чтобы как можно больше людей не покидали свои дома и находились в самоизоляции. Продолжить работу разрешили тем, кто занимается трудом в удалённом режиме, а также работникам продуктовых магазинов, аптек и других жизненно важных бизнесов.
Дополнительные меры в Москве
Власти Москвы объявили всеобщий режим самоизоляции. Он вступает в силу с 30 марта и предусматривает домашний режим для всех жителей Москвы независимо от возраста. Покидать жильё разрешено лишь в крайних случая. К ним относятся:
Как говорится в сообщении столичного градоначальника Сергея Собянина, в ближайшие дни после проведения технических и организационных мероприятий "выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы".
Дополнительные меры в Подмосковье
В Московской области также вводятся ограничения для недопущения распространения вируса.
Они похожи на московские правила, при этом подмосковные власти также разрешают гражданам отлучаться от дома не только в магазин и аптеку, но и в банк, а также в салон связи.
Как и в столице, в области пациентам с подтверждённой коронавирусной инфекцией и тем, кто помогает предупредить распространение инфекции, противовирусные препараты выдаются бесплатно.
Безработные с 1 апреля начнут получать региональную компенсацию. Включая все обязательные выплаты по безработице, сумма составит 15 000 рублей. В Москве выплаты повыше - сумма компенсации для тех, кто потерял работу, составит 19 500 рублей.
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